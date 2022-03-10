McDonald'sВ Краснодаре ещё не закрылся, а обед оттуда уже можно купить за 30 тыс. руб.

После новости о закрытия McDonald's краснодарцы стали продавать еду оттуда на «Авито»

Напомним, из-за «спецоперации» в Украине корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России. При этом, сотрудникам продолжат выплачивать зарплату. Всего в стране закроется 850 ресторанов. 19 из них — в Краснодаре.

После такой новости некоторые поняли, что сейчас самое удачное время для заработка на дефицитном товаре, и стали продавать еду на «Авито». Но теперь обед из популярной сети питания стоит десятки тысяч рублей.

Продают бургеры, соусы, бумажные пакеты, коробки и игрушки. В объявлениях продавцы указывают время заказа, предлагают доставку и иногда проводят акции.

«10 чикенбургеров и 9 чизбургеров только сегодня! Закажи сейчас и получи свою коллекцию! Биг мак в подарок», — сказано в объявлении.