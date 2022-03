В праздничные выходные в Краснодаре будет холодно и дождливо

По данным синоптиков краевого гидрометцентра, в понедельник 7 марта в Краснодаре ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем не поднимется выше 9° C. Ветер восточный 4-9 м/с. Ночью похолодает до 0° C, выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Праздничный день 8 марта в городе будет холодным: всего 4° C, временами небольшой дождь. Следующей ночью температура опустится до -2° C. Дожди с мокрым снегом и низкая температура задержатся до конца недели.

В краснодарском крае 7 марта могут быть небольшие осадки, ожидается гололед. Облачность переменная. Скорость восточного ветра от 4 до 9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем 5…10° C, в горах 2…7° C. 8 и 9 марта в регионе ожидается дождь, мокрый снег и снег. Ветер усилится до 5-1 м/с и поменяет направление на северное, скорость порывов составит 12-14 м/с. Ночью 8 марта похолодает до -4° C, днем будет 2…4° C. В первый рабочий день праздничной недели погода останется примерно такой же.