Сайты аэропортов Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика недоступны из-за DDoS-атаки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот сайта краснодарского аэропорта
    © Скриншот сайта краснодарского аэропорта

DDoS-атака вывела из строя сайты кубанских аэропортов, в том числе — единственного работающего в Сочи

В пресс-службе компании «Аэродинамика» сообщили, что днем 3 марта сайты аэропортов Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика подверглись DDoS-атаке:

«Число запросов в настоящее время превышает максимально допустимые показатели и фактически сайты не работают. В первую очередь это касается аэропорта Сочи — крупнейшего аэропорта юга России, который стал временным хабом для пассажиров отмененных рейсов».

  • © скриншот сайта аэропорта Анапы
    © скриншот сайта аэропорта Анапы
  • © скриншот сайта аэропорта Геленджика
    © скриншот сайта аэропорта Геленджика

В компании сказали, что ничего страшного не произошло. Специалисты работают над решением проблемы. Также в пресс-службе отметили, что получить необходимую информацию пассажиры могут на горячей линии по телефону 8 (800) 301-19-91 или в социальных сетях. Также у компании есть чат-бот в телеграме. Отметим, что на момент выхода новости сайт аэропорта Сочи заработал только с компьютера.

Анапа Аэропорты Геленджик Краснодар Сочи

Новости

Магазины IKEA временно закрываются в России
Сайты аэропортов Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика недоступны из-за DDoS-атаки
ФК «Краснодар» приостановил контракты почти со всеми легионерами
Краснодарскую активистку арестовали на 20 суток после антивоенной прогулки, в которой она не участвовала
На Кубани отменят обязательные QR-коды и откроют фудкорты
В Краснодаре столкнулись легковушка и троллейбус

Лента новостей

«Адвокат сказал, чтобы я не боялась»
Сегодня, 19:27
«Адвокат сказал, чтобы я не боялась»
Кубанской учительнице угрожают увольнением за антивоенное письмо
Сайты аэропортов Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика недоступны из-за DDoS-атаки
Сегодня, 18:14
Сайты аэропортов Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика недоступны из-за DDoS-атаки
Фото, видео, страйкбол, восклицательный знак: за что еще можно сесть в 2022 году?
Вчера, 07:00
Фото, видео, страйкбол, восклицательный знак: за что еще можно сесть в 2022 году?
Поговорили с краснодарским адвокатом о том, как не попасть под статью

Реклама на сайте