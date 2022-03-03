Сайты аэропортов Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика недоступны из-за DDoS-атаки

«Число запросов в настоящее время превышает максимально допустимые показатели и фактически сайты не работают. В первую очередь это касается аэропорта Сочи — крупнейшего аэропорта юга России, который стал временным хабом для пассажиров отмененных рейсов».

В компании сказали, что ничего страшного не произошло. Специалисты работают над решением проблемы. Также в пресс-службе отметили, что получить необходимую информацию пассажиры могут на горячей линии по телефону 8 (800) 301-19-91 или в социальных сетях. Также у компании есть чат-бот в телеграме. Отметим, что на момент выхода новости сайт аэропорта Сочи заработал только с компьютера.