В Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят сделать социальный кластер

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко встретился с активистами Краснодара и обсудил вопрос нехватки школ и детских садов в городе. Он сказал, что строиться они будут исходя из требований генплана Краснодара. По его словам, этот документ является фундаментом для города и прописывает необходимое число социальных объектов.

Также на встрече обсудили создание социального кластера в Юбилейном микрорайоне в районе ЖК «Новый город» рядом с Кубанским аграрным университетом. Сейчас участок, на котором планируют разместить кластер, находится в собственности вуза. Алексеенко поручил проработать варианты передачи этой земли в муниципальную собственность.

«Такие наши встречи будут постоянными. У нас одно желание и общая задача — сделать Краснодар лучше. Чтобы можно было выглянуть в окно и увидеть парк, чтобы школы были в шаговой доступности, а классы — не переполнены, чтобы из крана шла только чистая вода», — сказал Андрей Алексеенко.

Напомним, ранее Юга.ру писали, что в этом же районе хотят построить храм, но местные жители выступили против такого решения. Также там хотят сделать автомобильную дорогу, но в мэрии города сказали, что это будет набережная. А проект автодороги нужен, чтобы были основания для изъятия земель.