На Кубани пройдут дожди и мокрый снег

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае 2 марта солнечно, но местами пройдут дожди

Синоптики краевого гидрометцентра сообщили, что 2 марта в Краснодаре днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром туман. Воздух прогреется до 8-10 °С.

По краю переменная облачность. Местами дождь, в предгорных районах и горах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с, утром и днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 6…11°С, в горах днем 2…7 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Дождь, местами гроза. Ветер западной четверти с переходом на восточную 6-11 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 7…12 °С.

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