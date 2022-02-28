В Краснодаре открылась выставка «Женщины в искусстве»

В Краснодарском краевом выставочном зале 2 марта открылась коллективная выставка живописи и графики «Женщины в искусстве»

В этом году проект посвящен образу женщины, воплощенному кистью художника. В экспозицию вошли более 50 работ, созданных в разных стилях — от абстракции до реализма. Среди авторов Евгений Цей, Сергей Нагороный, Виталий Коробейников, Ирина Седова, Александр Саидов, Василий Ленивкин и другие. Дополнением станут арт-объекты Павла Мартыненко. Проект посвящен празднованию Международного женского дня.

Выставка будет работать до 16 марта по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре сейчас доступны несколько экспозиций. Так, в «Галерее Ларина» работает совместная выставка Елены Прозоровой и Андрея Чабанова «Близко», посвященная форме и содержанию. В музее-заповеднике имени Фелицына 27 февраля открылась мини-выставка «Такие разные».

В галерее «Арт-Союз» доступен художественный проект «Шли собаки по палитре», посвященный весне. В арт-пространстве Plague Space действует персональная выставка Артура Голякова Agenda о бытовом мистицизме.