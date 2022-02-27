Начало рабочей недели на Кубани будет дождливым

Синоптики рассказали, что 28 февраля, 1 и 2 марта в Краснодарском крае будет идти дождь

По данным синоптиков краевого гидрометцентра, жителей Краснодара ждут дожди, температура воздуха днем составит 10-12 °С, ночью — 2-4 °С. Ветер 1-5 м/с.

По краю переменная облачность с прояснениями, временами дождь, местами сильный. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, возможны порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем 7-12 °С, ночью 1-6 °С. В Туапсинском районе 2 марта будет сильный дождь с грозой.