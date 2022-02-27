Несколько зарубежных автопроизводителей приостановили поставки иномарок в Россию

Речь о Skoda, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Citroen и ряде других автоконцернов. Как пишет портал Autonews, Audi предварительно разослал официальные письма в адрес партнеров с формулировкой «в связи со сложной ситуацией по всем индикаторам». Компания Volkswagen также временно отказалась от поставок машин дилерам.

«Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации на Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии», — цитирует Autonews Наталью Костюкович, директора по связям с общественностью концерна, в который входят Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini и Ducati.

Автомобили, уже прошедшие российскую таможню, доставят в дилерские центры.

Как писали Юга.ру, 23 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сказал о проведении специальной операции в Донбассе. Такое решение, по словам президента, принято после просьб ДНР и ЛНР о помощи.