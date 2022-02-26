Директор краснодарской благотворительной организации призвал граждан не прекращать пожертвования

Генеральный директор краснодарской благотворительной организации «Синяя птица» Александра Кураускас опубликовала открытое письмо к гражданам.

«Из-за экономической ситуации и эмоционального состояния людей объем пожертвований стремительно падает», пишет Александра. «Но подопечные дети также, как и неделю/месяц/год назад будут нуждаться в постоянной поддержке, жизненно необходимых медикаментах и оборудовании. Поэтому нам необходимо иметь резервы на ближайшие месяцы».

Помимо резкого роста цен автор письма обращает внимание на ещё одну проблему: возможное ограничение поставок жизненно важного оборудования и расходных материалов. Помимо этого, она ожидает резкий рост обращений за помощью.

«Самое важное сейчас — это не оставлять всех тех, кому мы оказываем помощь на протяжении нескольких лет. Для многих «Синяя птица» и её сторонники стали действительно единственной опорой, дающей уверенность в завтрашнем дне. Мы призываем всех мобилизоваться и не оставаться в стороне», — такими словами заканчивается обращение.

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