Директор краснодарской благотворительной организации призвал граждан не прекращать пожертвования

Краснодарский край

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  • Новогодний праздник фонда "Синяя птица" для детей с инвалидностью © ЮГА.ру
    Новогодний праздник фонда "Синяя птица" для детей с инвалидностью © ЮГА.ру

Краснодарская благотворительная организация «Синяя птица» опубликовала просьбу о финансовой поддержке

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Генеральный директор краснодарской благотворительной организации «Синяя птица» Александра Кураускас опубликовала открытое письмо к гражданам.

«Из-за экономической ситуации и эмоционального состояния людей объем пожертвований стремительно падает», пишет Александра. «Но подопечные дети также, как и неделю/месяц/год назад будут нуждаться в постоянной поддержке, жизненно необходимых медикаментах и оборудовании. Поэтому нам необходимо иметь резервы на ближайшие месяцы».

Помимо резкого роста цен автор письма обращает внимание на ещё одну проблему: возможное ограничение поставок жизненно важного оборудования и расходных материалов. Помимо этого, она ожидает резкий рост обращений за помощью.

«Самое важное сейчас — это не оставлять всех тех, кому мы оказываем помощь на протяжении нескольких лет. Для многих «Синяя птица» и её сторонники стали действительно единственной опорой, дающей уверенность в завтрашнем дне. Мы призываем всех мобилизоваться и не оставаться в стороне», — такими словами заканчивается обращение.

Ранее Юга писали о новороссийском школьнике, который потратил все призовые за победу в конкурсе финансовой грамотности на покупку 150 кг корма для собак из приюта.

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