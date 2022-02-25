Купеческий дом на улице Гимназической в Краснодаре отреставрирует новый собственник

Краснодарский край

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  • © Панорама www.google.com/maps
    © Панорама www.google.com/maps

24 февраля мэрия Краснодара сообщила о разрешении на подготовку документов для реставрации здания 1910 года на углу улиц Гимназической и Рашпилевской

По данным городской администрации, управление госохраны объектов культурного наследия Кубани выдало разрешение собственнику памятника архитектуры «Дом жилой» на перекрестке Гимназической, 55 и Рашпилевской, 55 разрешение на подготовку проектной документации для реставрации. Перед ремонтом здание проверят и определят, каким образом его следует реставрировать.

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Само здание построил в 1910 году купец Георгий Азвестопуло. В 1924 году в нем заседал Кубано-Черноморский центральный союз сельскохозяйственных кооперативов, а после дом использовали как административное здание. Сейчас здание не эксплуатируется. Новый собственник у него появился в 2021 году.

Напомним, в Краснодаре решили отреставрировать фасад бывшей гостиницы «Централь» в центре города. Власти края пообещали начать восстановление фасада в марте. Перед началом работ проект должен пройти государственную историко-культурную экспертизу.

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Купеческий дом на улице Гимназической в Краснодаре отреставрирует новый собственник
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