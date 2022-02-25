Купеческий дом на улице Гимназической в Краснодаре отреставрирует новый собственник

24 февраля мэрия Краснодара сообщила о разрешении на подготовку документов для реставрации здания 1910 года на углу улиц Гимназической и Рашпилевской

По данным городской администрации, управление госохраны объектов культурного наследия Кубани выдало разрешение собственнику памятника архитектуры «Дом жилой» на перекрестке Гимназической, 55 и Рашпилевской, 55 разрешение на подготовку проектной документации для реставрации. Перед ремонтом здание проверят и определят, каким образом его следует реставрировать.

Само здание построил в 1910 году купец Георгий Азвестопуло. В 1924 году в нем заседал Кубано-Черноморский центральный союз сельскохозяйственных кооперативов, а после дом использовали как административное здание. Сейчас здание не эксплуатируется. Новый собственник у него появился в 2021 году.