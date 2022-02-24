В Краснодаре на ночь отключат воду, чтобы найти причины засоров

Краснодарский край

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  • © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com
    © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com

В ночь на 26 февраля в Краснодаре отключат воду, чтобы обследовать канализацию

«Росводоканал Краснодар» сообщил, что в Краснодаре собираются обследовать фекальные коллекторы, чтобы найти и устранить причины засоров труб.

Специалисты остановят работу водопроводных и канализационных насосных станций и трех водозаборов. Из-за этого с 23:00 25 февраля по 06:00 26 февраля воду отключат краснодарцам в восточной, центральной, северной частях города и в Музыкальном микрорайоне. Водоснабжение сохранится только у лечебных учреждений и поселков. 

Как писали Юга.ру, в конце января мэрия попросила краснодарцев не засорять канализацию, чтобы избежать подтоплений. В 2022 году в Краснодаре собираются потратить 360 млн рублей на замену 16 км канализации и еще 35 млн — на промывку забитых коллекторов. 

Напомним, Краснодарский край и Крым включили в пилотный проект по очистке канализации.

Водоснабжение Краснодар

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