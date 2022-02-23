В Краснодаре начался ремонт улицы Новгородской

В Краснодаре 22 февраля стартовал ремонт улицы Новгородской от Волжской до Ялтинской

Его осуществляют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас идет фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, затем уложат новый протяженностью 700 м, благоустроят тротуары, заменят бортовые камни и люки инженерных коммуникаций, установят новые знаки и нанесут разметку.

«При составлении плана особое внимание уделяется улицам с движением общественного транспорта и тем, где расположены социальные объекты — учебные заведения, детские сады, учреждения здравоохранения. По улице Новгородской расположена школа № 24, поэтому важно обеспечить условия для учеников и их родителей», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Ранее отремонтировали участки смежных и прилегающих улиц — Волжской, Бородина, Таганрогской и Дунайской.