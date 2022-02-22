Кубанцев приглашают выбрать зеленые зоны для благоустройства

В Краснодарском крае пройдет голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2023 году

С 15 апреля по 31 мая на Кубани начнется голосование по выбору зеленых зон для благоустройства. Для этого все 44 района сформировали предварительный перечень, туда вошли 147 общественных пространств. Это парки, скверы, центральные улицы и дворовые территории, сообщил глава края Вениамин Кондратьев.

В населенных пунктах, где проживают более 20 тыс. человек, проведут голосование на единой платформе. В других населенных пунктах голосование пройдет в формате общественного обсуждения.

«В 2021 году такой формат голосования использовали впервые, и он показал свою эффективность и удобство. Каждый житель города или станицы мог зайти на сайт, увидеть свой населенный пункт и выбрать зеленую зону, которую он хочет видеть обновленной. Кубань стала лидером страны по количеству проголосовавших за благоустройство зеленых зон. Свой выбор сделали свыше 570 тыс. жителей Краснодарского края», — добавил Вениамин Кондратьев.

Как писали Юга.ру, в 2021 году голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. В пресс-службе краевой администрации отметили, что по его результатам в 2022 году в порядок приведут 219 общественных пространств.