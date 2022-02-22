В Краснодарском крае потеплеет до 17 °C

22 февраля синоптики рассказали, что на Кубани ослабевают фронтальные разделы и улучшается погода

Синоптики кубанского гидрометцентра сообщили, что 22 февраля в Краснодаре переменная облачность, потеплеет до 14-16 °C. Будет дуть юго-восточный ветер 4-9 м/с.

По краю обещают переменную облачность. Днем преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер южный и юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 12-17 °C, в горах 1-6 °C.

На Азовском побережье 8-13 °C, на Черноморском побережье переменная облачность. Ночью в Туапсинском районе временами дождь. Ветер южный и юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем 11-16 °C.