В Краснодарском крае потеплеет до 17 °C

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Бочнева, Юга.ру
    © Фото Александра Бочнева, Юга.ру

22 февраля синоптики рассказали, что на Кубани ослабевают фронтальные разделы и улучшается погода

Синоптики кубанского гидрометцентра сообщили, что 22 февраля в Краснодаре переменная облачность, потеплеет до 14-16 °C. Будет дуть юго-восточный ветер 4-9 м/с.

По краю обещают переменную облачность. Днем преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер южный и юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 12-17 °C, в горах 1-6 °C.

На Азовском побережье 8-13 °C, на Черноморском побережье переменная облачность. Ночью в Туапсинском районе временами дождь. Ветер южный и юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем 11-16 °C.

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