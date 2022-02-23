Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 23 февраля

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 23 февраля

В прокат выходит отечественная комедия «Папы» (6+). Четыре истории, объединенные темой силы отцовской любви. Главные герои — известный режиссер; мужчина, который не может принять сына свой супруги, рожденного от другого; врач и актер.

Британский хоррор «Шкатулка дьявола: Пробуждение зла» (18+) — о договоре между женщиной и демоном. В обмен на свое исцеление от тяжелой болезни она должна помочь злому духу заполучить шесть невинных жертв.

Боевик «Игра теней» (16+) с Лиамом Нисоном в главной роли. Его герой долгое время работал на ФБР, не задавая лишних вопросов. Когда решил уйти и поставил начальство в известность, ему ответили отказом. Выход только один — бросить вызов всей системе.

Франко-канадский семейный фильм «Волк и лев» (6+) рассказывает о юной Альме, которая в доме своего детства однажды находит двух животных, оказавшихся одни в дикой природе. Девочка втайне от всех оставляет их. Но со временем становится всё труднее скрывать секрет. В итоге львенка ловят и отправляют в бродячий цирк, а волчонка забирают для исследований ученые. Альма сделает всё возможное, чтобы спасти четверолапых друзей.

Американская приключенческая комедия «Лулу и Бриггс» (12+) с Ченнингом Татумом в главной роли. Морской пехотинец должен доставить в Калифорнию служебную собаку. Их ждет увлекательная поездка вдоль Тихоокеанского побережья. Задание простое, но выполнить его будет не так просто.

Отечественная спортивная драма «Мистер Нокаут» (6+) — история жизни советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и золотого медалиста Олимпийских игр 1964 года в Токио. Он провел детство в суворовском училище в Ташкенте, был курсантом Ленинградского высшего пограничного военно-морского училища. В возрасте 28 лет выиграл самый престижный турнир, неожиданно ушел из спорта и умер при загадочных обстоятельствах.

Франко-бельгийский мультфильм «Кролецып и Хомяк Тьмы» (6+) рассказывает об отважном герое, который сочетает лучшие качества обоих животных. Его мечта — стать искателем приключений. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется на поиски древнего артефакта — таинственного Хомяка Тьмы.

Мюзикл «Сирано» (12+) по мотивам пьесы Эдмона Ростана, написанной им в 1897 году. Главный герой — искусный фехтовальщик и талантливый поэт. Однако он родился с физическим недостатком и постоянно подвергается насмешкам. Единственный смысл его существования — любовь к Роксане, однако он не рискует открыть ей свои чувства. Тем временем девушка с первого взгляда влюбляется в Кристиана, который только что поступил в полк гасконцев, где служит и Сирано.

В прокат выходит франко-итальянский хоррор «Клаустрофобы: Начало» (16+). Группа молодых людей организует костюмированную вечеринку-игру в не самом предусмотренном для этого месте. В заброшенном бункере, где в римские времена был храм подземного божества Сорануса, а во время Второй мировой войны нацисты устроили себе убежище. Участникам предстоит столкнуться с древним злом.

Также на больших экранах можно посмотреть документальную ленту Леонида Парфенова «Русские грузины. Фильм второй» (16+) — завершение дилогии, первая часть которой вышла в 2020-м. Рассказывает о козырях Иосифа Сталина в Великой отечественной войне, о смерти вождя и недолгом тандеме Маленкова и Берии, родоначальнике авторской песне Булате Окуджаве, самой разветвленной сети теневой экономики и многом другом.