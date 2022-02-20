На Кубани за сутки коронавирусом заразились почти 3,5 тыс. человек
В Краснодарском крае, по официальным данным, за сутки к 20 февраля выявили 3 тыс. 437 заболевших коронавирусом
По данным оперативного штаба в Краснодарском крае, ежедневный прирост пациентов с официально подтвержденной инфекцией в Краснодаре составил 1 тыс. 167 человек. Еще 204 человека заразились в Новороссийске, 202 — в Сочи.
Данные по новым случаям инфекции в муниципалитетах Кубани:
- Тихорецкий район — 163;
- Туапсинский район — 110;
- Тимашевский район — 106;
- Динской район — 101;
- Абинский район — 97;
- Кореновский район — 87;
- Крымский район — 83;
- Горячий Ключ — 81;
- Усть-Лабинский район — 79;
- Славянский район — 77;
- Анапа — 75;
- Северский район — 67;
- Красноармейский и Выселковский районы — по 53;
- Курганинский и Ленинградский районы — по 50;
- Армавир — 48;
- Геленджик — 46;
- Кавказский район — у 45;
- Каневской район — 42;
- Ейский и Калининский районы — по 36;
- Приморско-Ахтарский район — 31;
- Мостовский и Темрюкский районы — по 28;
- Брюховецкий район — 25:
- Лабинский район — 23;
- Белоглинский Отрадненский, Павловский и Тбилисский районы — по 22;
- Гулькевичский район — 19;
- Кущевский район — 14;
- Крыловской — 13;
- Белореченский и Новопокровский районы — по 3;
- Староминской район — 2;
- Новокубанский и Щербиновский районы — по 1.
На дому с подозрением на коронавирус лечится 51 тыс. 388 жителей Краснодарского край, у 47 тыс. 766 из них — диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах находятся 5 тыс. 811 человек, 3 тыс. 68 — с подтвержденным COVID-19. Скончались — 11 человек, госпитализировано — 670 человек.
За весь период пандемии в крае выявили 145 тыс. 854 случая инфекции.
19 февраля в Краснодарском крае выявили 4 тыс. 494 случая инфекции. За сутки скончались 14 человек.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус.