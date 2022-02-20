На Кубани за сутки коронавирусом заразились почти 3,5 тыс. человек

В Краснодарском крае, по официальным данным, за сутки к 20 февраля выявили 3 тыс. 437 заболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба в Краснодарском крае, ежедневный прирост пациентов с официально подтвержденной инфекцией в Краснодаре составил 1 тыс. 167 человек. Еще 204 человека заразились в Новороссийске, 202 — в Сочи.

Данные по новым случаям инфекции в муниципалитетах Кубани: Тихорецкий район — 163;

Туапсинский район — 110;

Тимашевский район — 106;

Динской район — 101;

Абинский район — 97;

Кореновский район — 87;

Крымский район — 83;

Горячий Ключ — 81;

Усть-Лабинский район — 79;

Славянский район — 77;

Анапа — 75;

Северский район — 67;

Красноармейский и Выселковский районы — по 53;

Курганинский и Ленинградский районы — по 50;

Армавир — 48;

Геленджик — 46;

Кавказский район ؅— у 45;

Каневской район — 42;

Ейский и Калининский районы — по 36;

Приморско-Ахтарский район — 31;

Мостовский и Темрюкский районы — по 28;

Брюховецкий район — 25:

Лабинский район — 23;

Белоглинский Отрадненский, Павловский и Тбилисский районы — по 22;

Гулькевичский район — 19;

Кущевский район — 14;

Крыловской — 13;

Белореченский и Новопокровский районы — по 3;

Староминской район — 2;

Новокубанский и Щербиновский районы — по 1.

На дому с подозрением на коронавирус лечится 51 тыс. 388 жителей Краснодарского край, у 47 тыс. 766 из них — диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах находятся 5 тыс. 811 человек, 3 тыс. 68 — с подтвержденным COVID-19. Скончались — 11 человек, госпитализировано — 670 человек.

За весь период пандемии в крае выявили 145 тыс. 854 случая инфекции. 19 февраля в Краснодарском крае выявили 4 тыс. 494 случая инфекции. За сутки скончались 14 человек.