На Кубани за сутки коронавирусом заразились почти 3,5 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото MrDm, freepik.com
    © Фото MrDm, freepik.com

В Краснодарском крае, по официальным данным, за сутки к 20 февраля выявили 3 тыс. 437 заболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба в Краснодарском крае, ежедневный прирост пациентов с официально подтвержденной инфекцией в Краснодаре составил 1 тыс. 167 человек. Еще 204 человека заразились в Новороссийске, 202 — в Сочи.

Данные по новым случаям инфекции в муниципалитетах Кубани:

  • Тихорецкий район — 163;
  • Туапсинский район — 110;
  • Тимашевский район — 106;
  • Динской район — 101;
  • Абинский район — 97;
  • Кореновский район — 87;
  • Крымский район — 83;
  • Горячий Ключ — 81;
  • Усть-Лабинский район — 79;
  • Славянский район — 77;
  • Анапа — 75;
  • Северский район — 67;
  • Красноармейский и Выселковский районы — по 53;
  • Курганинский и Ленинградский районы — по 50;
  • Армавир — 48;
  • Геленджик — 46;
  • Кавказский район ؅— у 45;
  • Каневской район — 42;
  • Ейский и Калининский районы — по 36;
  • Приморско-Ахтарский район — 31;
  • Мостовский и Темрюкский районы — по 28;
  • Брюховецкий район — 25:
  • Лабинский район — 23;
  • Белоглинский Отрадненский, Павловский и Тбилисский районы — по 22;
  • Гулькевичский район — 19;
  • Кущевский район — 14;
  • Крыловской — 13;
  • Белореченский и Новопокровский районы — по 3;
  • Староминской район — 2;
  • Новокубанский и Щербиновский районы — по 1.

На дому с подозрением на коронавирус лечится 51 тыс. 388 жителей Краснодарского край, у 47 тыс. 766 из них — диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах находятся 5 тыс. 811 человек, 3 тыс. 68 — с подтвержденным COVID-19. Скончались — 11 человек, госпитализировано — 670 человек.

За весь период пандемии в крае выявили 145 тыс. 854 случая инфекции.

19 февраля в Краснодарском крае выявили 4 тыс. 494 случая инфекции. За сутки скончались 14 человек. 

Ранее сообщалось, что в Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар

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