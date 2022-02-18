На фестивале искусств в Сочи выступит группа Кустурицы

Тема этого года — «Мировые премьеры и лучшее за 15 лет». В разные дни перед зрителями выступят мировые артисты джаза, балета, театра и кино. Участниками фестиваля станут Макс Эммануэль Ценчич (Австрия), Игорь Бутман, Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra (Сербия), Серхио Берналь (Испания), а также Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Владимир Кошевой и другие.

Так, 18 февраля можно будет увидеть театральную постановке «Кроткая» по мотивам одноименного произведения Достоевского. На следующий день — спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет». 20 февраля зрителей ждет концерт «Классика встречает джаз» с участием Юрия Башмета и Игоря Бутмана.

21 февраля по программе будет спектакль «Фантастическая Кармен» — синтез драматического искусства, оперы и балета. На 22 февраля запланирован вечер балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева. 23 февраля на сцену выйдут сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и его группа No Smoking Orchestra.

24 февраля дадут хоровую оперу «Сказ о Борисе и Глебе», 25-го — музыкально-драматический спектакль «Ибсен. Recycle». 26 февраля зрители смогут оценить программу «Огонь, Вода, Земля, Воздух» известного итальянского ансамбля Il Giardino Armonico, посвященную творчеству композитора Антонио Вивальди.

Завершится фестиваль 27 февраля гала-концертом, на котором выступят финский пианист Олли Мустонен, российский скрипач-виртуоз Сергей Крылов, венгерский виолончелист Иштван Вардаи, солистка Большого театра Кристина Мхитарян, бельгийская скрипачка Татьяна Самуил, германский виолончелист Юстус Гримм, французский пианист Дэвид Лайвли и, конечно, Юрий Башмет.

Фестиваль проходит на сцене Зимнего театра. Подробное расписание событий можно найти на официальном сайте. Напомним, культурное мероприятие создано Юрием Башметом в 2008 году.