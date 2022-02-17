В Краснодаре автобус № 7 изменит маршрут

В Краснодаре городской автобус № 7 с 19 февраля будет курсировать по новой схеме движения

С 19 февраля в Краснодаре автобус № 7 изменит конечную остановку. Теперь маршрут будет курсировать до улицы Селезнева («Бауцентр») вместо поселка Демьяна Бедного. Начинаться движение будет также от аэропорта.

Кроме того, теперь автобусы не будут поворачивать в сторону улиц Ялтинской и Северной. Они будут ездить по улице 2-й Пятилетки, Ставропольской, Шевченко, Селезнева и далее по установленному маршруту — до аэропорта.