В Краснодаре автобус № 7 изменит маршрут

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре городской автобус № 7 с 19 февраля будет курсировать по новой схеме движения

С 19 февраля в Краснодаре автобус № 7 изменит конечную остановку. Теперь маршрут будет курсировать до улицы Селезнева («Бауцентр») вместо поселка Демьяна Бедного. Начинаться движение будет также от аэропорта.

Кроме того, теперь автобусы не будут поворачивать в сторону улиц Ялтинской и Северной. Они будут ездить по улице 2-й Пятилетки, Ставропольской, Шевченко, Селезнева и далее по установленному маршруту — до аэропорта.

  • © Схема пресс-службы мэрии Краснодара
    © Схема пресс-службы мэрии Краснодара

Автобус будет ездить по графику с 6:00 до 22:00 с интервалом в 30 минут. Это позволит обеспечить стабильную работу общественного транспорта, обслуживающего аэропорт, с учетом обращений руководства и жителей Комсомольского микрорайона.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре общественники заметили почти полное отсутствие автобусов № 7 на маршруте. Сотрудники аэропорта жаловались, что из‑за этого сложно добираться на работу.

Краснодар Общественный транспорт

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