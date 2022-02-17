В Сочи и Новороссийске Л’Этуаль разыграет призы к 23 февраля и предложит бесплатную стрижку и макияж

В субботу с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 12:00 до 18:00 жители Сочи и Новороссийска смогут поучаствовать в розыгрыше наборов косметики в магазинах Л’Этуаль.



Придя в магазины, можно стать участниками акции, приобретая любые товары магазина на сумму 999 рублей с учетом всех скидок. Посетители смогут бесплатно воспользоваться услугами барбера, послушать музыку от DJ, а также получить бесплатный макияж от профессиональных визажистов. Также совершая любую покупку на сумму от 1 990 рублей, 2 990 рублей или 4 490 рублей можно получить бьюти-подарок. Объем подарка зависит от суммы покупки. Бьюти-подарки при покупке выдаются только в Л’Этуаль ЦУМ Сочи.

Адреса магазинов: