В Краснодаре 16 февраля на два часа задержали самолет до Стамбула и высадили четырех человек. А в Сочи пришлось госпитализировать пассажира перед вылетом

В пресс-службе краснодарского аэропорта рассказали, что днем 16 февраля оттуда не смог вовремя вылететь рейс «Победы» до Стамбула. После посадки в самолет один из пассажиров стал вести себя деструктивно. Как сообщили очевидцы в соцсетях, он пересел поближе к жене, на что бортпроводница отреагировала замечанием — компания не разрешает меняться местами. Мужчина ответил матом, и представитель рейса сообщил в аэропорт о хулиганском поведении и отказе выполнять требования командира судна. В пресс-службе аэропорта сказали, что к самолету прибыли сотрудники полиции и службы авиационной безопасности. Пассажира и трех членов его семьи высадили. Рейс вылетел в 13:35 с задержкой около двух часов.

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