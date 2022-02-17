В Краснодаре на два часа задержали самолет из-за хулигана на борту, а в Сочи — на 40 минут из-за госпитализации пассажира
В Краснодаре 16 февраля на два часа задержали самолет до Стамбула и высадили четырех человек. А в Сочи пришлось госпитализировать пассажира перед вылетом
В пресс-службе краснодарского аэропорта рассказали, что днем 16 февраля оттуда не смог вовремя вылететь рейс «Победы» до Стамбула.
После посадки в самолет один из пассажиров стал вести себя деструктивно. Как сообщили очевидцы в соцсетях, он пересел поближе к жене, на что бортпроводница отреагировала замечанием — компания не разрешает меняться местами. Мужчина ответил матом, и представитель рейса сообщил в аэропорт о хулиганском поведении и отказе выполнять требования командира судна.
В пресс-службе аэропорта сказали, что к самолету прибыли сотрудники полиции и службы авиационной безопасности. Пассажира и трех членов его семьи высадили. Рейс вылетел в 13:35 с задержкой около двух часов.
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В пресс-службе аэропорта Сочи рассказали, что почти в это же время пассажиру рейса Nordwind до Москвы резко стало плохо при подготовке к вылету. В 12:23 на борт вызвали медиков, самолет вернулся на место стоянки, а пассажира сняли с рейса. После прибытия городской бригады скорой помощи его госпитализировали в краевую больницу № 4. Рейс вылетел в 12:55, задержка составила около 40 минут.
Как писали Юга.ру, в 2019 году суд отправил пьяного авиадебошира с рейса Сочи — Москва на принудительное лечение. В 2021 году пассажира высадили из самолета за отказ надеть маску.
Напомним, в январе в Сочи экстренно приземлился самолет из-за смерти пассажира. Также в январе самолет вынужденно посадили в Краснодаре, чтобы госпитализировать полуторагодовалого ребенка.