В Краснодаре открылась выставка «Дневник фотопрогульщика. Пролог»

Автор всех 40 работ, не ограниченных одним жанром или направлением, — фотограф Дмитрий Фисенко. Выставка положит начало целому циклу проектов.

«К непредсказуемому развитию событий нужно быть, по возможности, готовым. Суметь настроиться, увидеть, заметить, предугадать развитие событий, да ещё успеть снять так, чтобы всё сложилось в удачную композицию. Это захватывает, поглощает целиком, окрыляет», — цитирует Фисенко пресс-служба выставочного зала, ведь автор изображений старается не выходить на улицу без фотоаппарата.

Экспозиция будет работать до 27 февраля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей. Без возрастных ограничений.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 17 февраля открылась выставка женских портретов из собрания известного российского коллекционера Александра Новиченко. Представлены живописные, графические и скульптурные работы отражают вкусовые и стилевые пристрастия эпохи.

Также в краевом выставочном зале с 15 февраля работает совместная экспозиция живописи и графики Ольги Черняк и Геннадия Машкарина «СоТворение». В арт-пространстве Plague Space действует персональная выставка Артура Голякова Agenda о бытовом мистицизме. До 7 марта в фойе «Одного театра» можно посмотреть групповую выставку о закрытости профессиональных сообществ.