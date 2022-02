В Краснодарском крае будет ветрено и туманно, днем потеплеет до 13° C

16 февраля в Краснодаре ожидается переменная облачность, южный ветер 4-9 м/с. Осадков не будет, утром задержится туман. Температура поднимется с -2° C ночью до 13° C днем. До конца недели в Краснодаре днем температура сохранится в пределах 11-13° C, а по ночам будет теплеть — в воскресенье до 6° C.

По данным краевого гидрометцентра, на всей территории Кубани 16 февраля похожая погода: переменная облачность, без осадков, утренний туман, южный ветер 4-9 м/с. Температура ночью составит +1…-4° C, в юго-восточных предгорных районах -3…-8° C, в горах -2…-7° C. Днем потеплеет до 12° C, на Азовском побережье и в юго-восточных предгорных районах до 10° C, в горах до 5° C.