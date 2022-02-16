В Краснодарском крае будет ветрено и туманно, днем потеплеет до 13° C

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

16 февраля на Кубани начнется с тумана, а днем температура поднимется до 13° C

16 февраля в Краснодаре ожидается переменная облачность, южный ветер 4-9 м/с. Осадков не будет, утром задержится туман. Температура поднимется с -2° C ночью до 13° C днем. До конца недели в Краснодаре днем температура сохранится в пределах 11-13° C, а по ночам будет теплеть — в воскресенье до 6° C.

По данным краевого гидрометцентра, на всей территории Кубани 16 февраля похожая погода: переменная облачность, без осадков, утренний туман, южный ветер 4-9 м/с. Температура ночью составит +1…-4° C, в юго-восточных предгорных районах -3…-8° C, в горах -2…-7° C. Днем потеплеет до 12° C, на Азовском побережье и в юго-восточных предгорных районах до 10° C, в горах до 5° C.

На Кубани пожаловались на массовый мор рыбы у свалки:

Черноморское побережье ждет северо-восточный ветер с переходом на южный и юго-западный, скорость около 6-11 м/с. Утром местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…5° C, днем 7…12° C.

В следующие дни в регионе усилится ветер: 17 февраля скорость порывов достигнет 14 м/с, 18 февраля — 20 м/с, на Черноморском побережье до 23 м/с. 18 февраля местами в крае пройдет дождь.

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