В садоводческих товариществах Краснодара приведут в порядок водоотводные каналы

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В Краснодаре намерены расчистить дренажные каналы, чтобы садоводческие товарищества перестало затапливать

Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил разобраться с системой водоотводных каналов в садоводческих товариществах города. По его словам, необходимо поднять карты, посмотреть, в каком состоянии находятся каналы, расчистить уже существующие и выяснить, где нарушены пути отвода.

Как оказалось, в некоторых СНТ ранее созданные каналы засыпали, например в станице Елизаветинской. С председателями товариществ, где такое произошло, проведут разъяснительную работу.

На минувших выходных в поселке Победитель без документов прорыли канал, предположительно для сетей хозяйственно-бытовой канализации. На месте уже побывали сотрудники мэрии и полиция. Материал о нарушении зарегистрировали в УМВД Краснодара. К ситуации подключились минприроды края и Росприроднадзор.

Как писали Юга.ру, во время дождей и таяния снега в Краснодаре затопило несколько улиц. На улице Автомобильной даже чуть не утонула легковая машина.  

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