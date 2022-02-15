В садоводческих товариществах Краснодара приведут в порядок водоотводные каналы

Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил разобраться с системой водоотводных каналов в садоводческих товариществах города. По его словам, необходимо поднять карты, посмотреть, в каком состоянии находятся каналы, расчистить уже существующие и выяснить, где нарушены пути отвода.

Как оказалось, в некоторых СНТ ранее созданные каналы засыпали, например в станице Елизаветинской. С председателями товариществ, где такое произошло, проведут разъяснительную работу.

На минувших выходных в поселке Победитель без документов прорыли канал, предположительно для сетей хозяйственно-бытовой канализации. На месте уже побывали сотрудники мэрии и полиция. Материал о нарушении зарегистрировали в УМВД Краснодара. К ситуации подключились минприроды края и Росприроднадзор.