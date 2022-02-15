Краснодарцев приглашают на показ фильма «Камон Камон» с Хоакином Фениксом

В краснодарском центре современного искусства «Типография» 17 февраля, в день общероссийской премьеры, состоится показ драмы «Камон Камон» с оскороносным Хоакином Фениксом

Режиссер и сценарист Майк Миллс, снявший ленту, в своих фильмах часто обращается к теме взаимоотношений поколений. И черно-белая драма «Камон Камон» не стала исключением.

Журналист Джонни отправляется в путешествие по Америке, чтобы для своей радиопередачи поговорить с детьми о разных темах — политика, расовые конфликты, экология и многие другие. Сестра Вив просит брата взять в путешествие своего девятилетнего сына Джесси. В пути от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка им предстоит заново научиться слышать и понимать друг друга.

Показ фильма «Камон Камон» пройдет в рамках кинопрограммы «Кто-то кого-то полюбит», посвященной отношениям. Начало в 20:00. Возрастное ограничение — 18+. Билеты в продаже. Стоимость от 200 до 250 рублей.