В Краснодаре в кино покажут фильм «Крестный отец» 1972 года

Повторный прокат оскороносной ленты приурочен к 50-летию фильма. Его отреставрировали под руководством самого Копполы и впервые покажут в формате 4K Ultra HD.

В основу сценария лег одноименный роман Марио Пьюзо, а реплики героев стали известными цитатами. Сюжет разворачивается в период 1945-1955 годов вокруг итальянской семьи, во главе которой стоит Вито Корлеоне (исполнил Марлон Брандо). После определенных событий между его кланом и Вергилия Солоццо начинается война.

Картина получила три статуэтки «Оскара» — фильм, мужская роль, адаптированный сценарий. Также на счету драмы премии «Золотой глобус», Grammy и BAFTA.

Начало гангстерской драмы «Крестный отец» (18+) в 16:00. Ленту в Краснодаре представит кинокритик Кира Кац, которая расскажет об истории создания легендарной саги, а также о влиянии, которое она оказала на мировую культуру. После показа запланировано обсуждение увиденного на экране. Билеты в продаже.