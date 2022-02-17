Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 17 февраля

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 17 февраля

В прокат выходит австралийский триллер «Жажда золота» (16+) с Заком Эфроном в главной роли. Действие происходит в недалеком будущем, когда природные ресурсы на исходе, и людям приходится буквально выживать. Двое незнакомых ранее мужчин вместе пересекают пустыню и находят огромные залежи золота. Теперь им нужно придумать, как выкопать драгоценное полезное скопаемое.

Американская черно-белая драма «Камон Камон» (16+) с оскороносным Хоакином Фениксом («Гладиатор», «Джокер», «Она», «Переступить черту») в главной роли. Радиожурналист Джонни отправляется с девятилетним племянником Джесси в поездку по Америке. Совместное путешествие изменит каждого из них.

Отечественная военная драма «Однажды в пустыне» (16+) о работе российских саперов, служащих в Сирии. В основе лежит рассказ о разминировании города Пальмиры перед выступлением в амфитеатре оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Главного героя Шаберова, которому предстоит опасная миссия, ждет девушка, которую он недавно спас и мечтает увидеть вновь.

Американский триллер «Гонка со временем» (16+) с Наоми Уоттс в главной роли. Эми Карр во время утренней пробежки узнает о том, что ее сын оказался в эпицентре стрельбы. В школах объявлен полный локдаун. Пять человек забаррикадировались, в том числе ребенок героини. Ей предстоит пробежать много миль, чтобы попытаться спасти его.

Отечественный мультфильм «Пиноккио. Правдивая история» (6+). Кукольный мальчик, созданный руками плотника Джепетто, сбегает из дома навстречу приключениям, а точнее — неприятностям. Он прибивается к странствующему цирку Моджафоко и становится гвоздем программы. Пока Пиноккио собирает в каждом городе полные залы, в это время Кот и Лиса обчищают дома.

Французская драма «Внебрачные связи» (16+) по одноименному роману Филипа Рота. Действие происходит в 1987 году в Лондоне. Известный американский писатель Филип, будучи женатым, регулярно изменяет супруге в офисе. Они ссорятся, мирятся, занимаются сексом и говорят часами — обо всем на свете.

Отечественная спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» (12+) о британском турне московского «Динамо» в 1945 году. Именно так местные журналисты окрестили футбольную команду, приехавшую в Лондон, чтобы сразиться с легендарными клубами.

Действие аргентинского хоррора «Сожженный заживо» (18+) происходит в старой городской больнице. В свою первую рабочую смену молодая медсестра узнает, что несколько лет назад в медучреждение поступил мистер Мур, чье тело полностью обгорело из-за несчастного случая. Врачи пытались сделать всё возможное, чтобы спасти его, провели несколько операций, но пациент буквально сходил с ума от боли. Однажды ночью он исчез.

Действие отечественного триллера «Синдром» (16+) происходит в Санкт-Петербурге в наши дни. По городу прокатилась волна странных самоубийств. По слухам, до гибели все жертвы видели Человека в белом. Потерявшие родителей Карина и Егор решают объединить усилия и раскрыть зловещую тайну.