В Краснодаре без электричества остались 2,4 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 14 февраля из-за аварии отключили электроэнергию в Прикубанском округе

По данным Единой диспетчерской службы Краснодара, сообщение об аварийном отключении в Прикубанском округе поступило в 11:45. Обесточены оказались улицы Алуштинская, Белозерная, Есаульская, Бейсугская и Ростовское шоссе.

В зоне отключения находятся 1 тыс. 235 частных домов. Количество населения — 2 тыс. 400 человек, в том числе 800 детей. Социально-значимых объектов нет. Причиной аварии стало повреждение линии 6-10 кВ, из-за которой отключился вакуумный выключатель на подстанции.

На месте работают специалисты. Вернуть электричество в дома обещают в течение 4-5 часов.

Аварии Краснодар Энергетика

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