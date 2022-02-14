Первый рабочий день на Кубани будет солнечный, но ветреный

Синоптики представили прогноз погоды на 14 февраля в Краснодарском крае

По данным центра гидрометеорологии Кубани, в Краснодаре 14 февраля днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит 7‑9 °С, ветер 6-11 м/с.

По краю также обещают переменную облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти, 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 4-9 °С. В горах будет -3…+2 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, 12-17 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске ночью и утром порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С.