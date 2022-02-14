Первый рабочий день на Кубани будет солнечный, но ветреный

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики представили прогноз погоды на 14 февраля в Краснодарском крае

По данным центра гидрометеорологии Кубани, в Краснодаре 14 февраля днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит 7‑9 °С, ветер 6-11 м/с.

По краю также обещают переменную облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти, 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 4-9 °С. В горах будет -3…+2 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, 12-17 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске ночью и утром порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С.

Погода

Новости

В Краснодаре решили отреставрировать фасад бывшей гостиницы «Централь»
Первый рабочий день на Кубани будет солнечный, но ветреный
В Анапе потушили пожар в многоэтажном доме
В лесу под Новороссийском туристы спасли собаку и енота
Краснодарец восемь раз нарушил правила движения, торопясь с кошкой к ветеринару
В Сочи эвакуируют жильцов дома, который треснул из-за просадки грунта

Лента новостей

Первый рабочий день на Кубани будет солнечным, но ветреным
Сегодня, 08:37
Первый рабочий день на Кубани будет солнечным, но ветреным
Мимоза цветет круглый год
10 февраля, 15:32
Мимоза цветет круглый год
Сочинский «Дендрарий» добавит технологии для безопасности растений
Чайка, которая ещё в полёте
8 февраля, 14:16
Чайка, которая ещё в полёте
Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке

Реклама на сайте