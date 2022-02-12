В Краснодарском крае впервые за неделю число заболевших коронавирусом пошло на спад

Краснодарский край

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  • © Фото Wirestock, freepik.com
    © Фото Wirestock, freepik.com

На Кубани 12 февраля зарегистрировали 3 тыс. 367 случаев заражения коронавирусом

По данным краевого оперштаба, 12 февраля в Краснодарском крае зафиксировали 3 тыс. 367 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся 235 детей. Отметим, что на спад число заболевших пошло впервые с 5 февраля.

Вот как распределились случаи заражения по муниципалитетам:

  • Краснодар –1636;
  • Сочи — 481;
  • Новороссийск — 239;
  • Тимашевский район — 165;
  • Геленджик — 154;
  • Белореченский район — 126;
  • Абинский район — 119;
  • Туапсинский район — 56;
  • Северский район — 43;
  • Динской район — 42;
  • Успенский район — 37;
  • Темрюкский район — 36;
  • Красноармейский и Кореновский районы — 33;
  • Кавказский район — 26;
  • Тбилисский район — 24;
  • Славянский район — 22;
  • Выселковский район — 14;
  • Армавир — 13;
  • Отрадненский район — 11;
  • Курганинский район — 10;
  • Лабинский район — 9;
  • Брюховецкий и Калининский районы — 5;
  • Усть-Лабинский и Каневской район — 4;
  • Апшеронский и Гулькевичский районы — 3. 
  • Горячий Ключ, Анапа, Новокубанский и Тихорецкий районы — 2;
  • Щербиновский, Староминской, Белоглинский, Ейский, Крымский и Приморско-Ахтарский районы — 1.
  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat
  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

По данным краевого минздрава, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 3098. В тяжелом состоянии на ИВЛ 103 человека, на ЭКМО — 6. При этом  план выполнения вакцинации в регионе составляет 83%. В Роспотребнадзоре Кубани сказали, что для достижения стойкого иммунитета необходимо увеличить темпы вакцинации в определенных районах.

На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 1150;
  • Ростовская область — 4454;
  • Ставропольский край — 1687;
  • Севастополь — 661;
  • Дагестан — 562;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 461;
  • Чеченская Республика — 305;
  • Северная Осетия — 209;
  • Адыгея — 483;
  • Ингушетия — 371;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 406.

В Росии за сутки заболели коронавирусом 203 тыс. 949 человек (накануне 197 тыс. 76 чел.) Умерли за сутки 722 человека (накануне 701 чел.). Заболеваемость официально перешагнула через отметку в 200 тыс. случаев

Коронавирус Эпидемии

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