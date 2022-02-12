В Краснодарском крае впервые за неделю число заболевших коронавирусом пошло на спад
На Кубани 12 февраля зарегистрировали 3 тыс. 367 случаев заражения коронавирусом
По данным краевого оперштаба, 12 февраля в Краснодарском крае зафиксировали 3 тыс. 367 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся 235 детей. Отметим, что на спад число заболевших пошло впервые с 5 февраля.
Вот как распределились случаи заражения по муниципалитетам:
- Краснодар –1636;
- Сочи — 481;
- Новороссийск — 239;
- Тимашевский район — 165;
- Геленджик — 154;
- Белореченский район — 126;
- Абинский район — 119;
- Туапсинский район — 56;
- Северский район — 43;
- Динской район — 42;
- Успенский район — 37;
- Темрюкский район — 36;
- Красноармейский и Кореновский районы — 33;
- Кавказский район — 26;
- Тбилисский район — 24;
- Славянский район — 22;
- Выселковский район — 14;
- Армавир — 13;
- Отрадненский район — 11;
- Курганинский район — 10;
- Лабинский район — 9;
- Брюховецкий и Калининский районы — 5;
- Усть-Лабинский и Каневской район — 4;
- Апшеронский и Гулькевичский районы — 3.
- Горячий Ключ, Анапа, Новокубанский и Тихорецкий районы — 2;
- Щербиновский, Староминской, Белоглинский, Ейский, Крымский и Приморско-Ахтарский районы — 1.
По данным краевого минздрава, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 3098. В тяжелом состоянии на ИВЛ 103 человека, на ЭКМО — 6. При этом план выполнения вакцинации в регионе составляет 83%. В Роспотребнадзоре Кубани сказали, что для достижения стойкого иммунитета необходимо увеличить темпы вакцинации в определенных районах.
На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 1150;
- Ростовская область — 4454;
- Ставропольский край — 1687;
- Севастополь — 661;
- Дагестан — 562;
- Кабардино-Балкарская Республика — 461;
- Чеченская Республика — 305;
- Северная Осетия — 209;
- Адыгея — 483;
- Ингушетия — 371;
- Карачаево-Черкесская Республика — 406.
В Росии за сутки заболели коронавирусом 203 тыс. 949 человек (накануне 197 тыс. 76 чел.) Умерли за сутки 722 человека (накануне 701 чел.). Заболеваемость официально перешагнула через отметку в 200 тыс. случаев
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