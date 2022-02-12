В Краснодарском крае впервые за неделю число заболевших коронавирусом пошло на спад

Вот как распределились случаи заражения по муниципалитетам:

По данным краевого оперштаба, 12 февраля в Краснодарском крае зафиксировали 3 тыс. 367 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся 235 детей. Отметим, что на спад число заболевших пошло впервые с 5 февраля.

По данным краевого минздрава, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 3098. В тяжелом состоянии на ИВЛ 103 человека, на ЭКМО — 6. При этом план выполнения вакцинации в регионе составляет 83%. В Роспотребнадзоре Кубани сказали, что для достижения стойкого иммунитета необходимо увеличить темпы вакцинации в определенных районах.

На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных: