В Краснодаре планируют закончить проектирование спорткомплекса для учхоза «Кубань». Контракты с разработчиками разрывали уже два раза

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Летом 2022 года мэрия Краснодара планирует завершить проектирование спорткомплекса для учхоза «Кубань». Его разрабатывают с 2020 года

Напомним, в 2020 году в мэрии Краснодара рассказали, что планируют приступить к проекту спортивного комплекса в 1-м отделении учхоза «Кубань» на улице Красной, 7/3. Сообщалось, что там сделают футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, площадку для мини-футбола, баскетбола, две площадки для волейбола, зал для борьбы, открытую спортплощадку для пляжных видов спорта, беговую дорожку и скалодром.

Согласно порталу госзакупок, первый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ разместили в июле 2020 года. Начальная цена за работы составила 10 млн 100 тыс. рублей. Тендер выиграло ООО «ЛК-Проект». Стоимость контракта с поставщиком оценили в 5 млн 150 тыс. рублей. Контракт с поставщиком расторгли. Причиной стало то, что компания не выполнила в срок первый этап работ.

Второй конкурс на разработку проектной документации объявили 30 декабря 2020 года. Его выиграла инженерно-строительная компания «Дружина». Цена контракта с ней составила 4 млн 990 тыс. рублей. На разработку давалось 245 календарных дней со дня заключения контракта. Но компания не справилась, и мэрия разорвала с ней контракт 9 сентября 2021 года. Причина — существенные нарушения проектировщиком условий муниципального контракта.

В пресс-службе мэрии Краснодара 11 февраля сообщили, что летом 2022 года планируют закончить проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в учхозе. Работы начали выполнять в декабре 2021 года. Кто занимается разработкой — неизвестно. Сообщается, что к строительству хотят приступить в 2023 году.

Как писали Юга.ру, в конце января спорткомплекс «Чемпион» с двумя бассейнами ввели в эксплуатацию в Курганинске. Сейчас туда набирают сотрудников.

Краснодар Строительство

Новости

Суд рассмотрит дело против сотрудника минобра Кубани и поставщиков школьного оборудования о хищении 200 млн рублей
После затоплений на Кубани в работе чиновников нашли нарушения
В Армавире суд на время отстранил проректора университета за злоупотребление полномочиями
В Краснодаре летом начнут ремонт улицы Циолковского. Ранее к этому времени его обещали уже закончить
В Краснодаре планируют закончить проектирование спорткомплекса для учхоза «Кубань». Контракты с разработчиками разрывали уже два раза
В Сочи монаха унесло течением реки. Через два дня спасатели обнаружили тело

Лента новостей

На Кубани за сутки выявили более 3,7 тыс. заболевших коронавирусом
Сегодня, 13:02
На Кубани за сутки выявили более 3,7 тыс. заболевших коронавирусом
Самому младшему пациенту три дня
Мимоза цветет круглый год
Вчера, 15:32
Мимоза цветет круглый год
Сочинский «Дендрарий» добавит технологии для безопасности растений
Чайка, которая ещё в полёте
8 февраля, 14:16
Чайка, которая ещё в полёте
Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке

Реклама на сайте