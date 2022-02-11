В Краснодаре планируют закончить проектирование спорткомплекса для учхоза «Кубань». Контракты с разработчиками разрывали уже два раза

Летом 2022 года мэрия Краснодара планирует завершить проектирование спорткомплекса для учхоза «Кубань». Его разрабатывают с 2020 года

Напомним, в 2020 году в мэрии Краснодара рассказали, что планируют приступить к проекту спортивного комплекса в 1-м отделении учхоза «Кубань» на улице Красной, 7/3. Сообщалось, что там сделают футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, площадку для мини-футбола, баскетбола, две площадки для волейбола, зал для борьбы, открытую спортплощадку для пляжных видов спорта, беговую дорожку и скалодром.

Согласно порталу госзакупок, первый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ разместили в июле 2020 года. Начальная цена за работы составила 10 млн 100 тыс. рублей. Тендер выиграло ООО «ЛК-Проект». Стоимость контракта с поставщиком оценили в 5 млн 150 тыс. рублей. Контракт с поставщиком расторгли. Причиной стало то, что компания не выполнила в срок первый этап работ.

Второй конкурс на разработку проектной документации объявили 30 декабря 2020 года. Его выиграла инженерно-строительная компания «Дружина». Цена контракта с ней составила 4 млн 990 тыс. рублей. На разработку давалось 245 календарных дней со дня заключения контракта. Но компания не справилась, и мэрия разорвала с ней контракт 9 сентября 2021 года. Причина — существенные нарушения проектировщиком условий муниципального контракта.

В пресс-службе мэрии Краснодара 11 февраля сообщили, что летом 2022 года планируют закончить проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в учхозе. Работы начали выполнять в декабре 2021 года. Кто занимается разработкой — неизвестно. Сообщается, что к строительству хотят приступить в 2023 году.