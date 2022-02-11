В Краснодаре снова отключили светофоры
В Краснодаре 11 февраля не будут работать светофоры на двух перекрестках
В Краснодаре 11 февраля из-за ремонта до 16:00 отключат светофоры на перекрестке улиц Северной и Передовой и на пересечении Седина и Кузнечной.
На участках для регулирования движения будут дежурить сотрудники ДПС. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства попросили жителей и гостей Краснодара заранее учитывать изменения при планировании маршрута.
Как писали Юга.ру, 8 февраля в Краснодаре из-за ремонта отключали светофор на улице Индустриальной.
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