В Краснодаре снова отключили светофоры

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 11 февраля не будут работать светофоры на двух перекрестках

В Краснодаре 11 февраля из-за ремонта до 16:00 отключат светофоры на перекрестке улиц Северной и Передовой и на пересечении Седина и Кузнечной.

На участках для регулирования движения будут дежурить сотрудники ДПС. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства попросили жителей и гостей Краснодара заранее учитывать изменения при планировании маршрута.

Как писали Юга.ру, 8 февраля в Краснодаре из-за ремонта отключали светофор на улице Индустриальной.

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