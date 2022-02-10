CК «Семья» открыла продажи квартир в 8-м литере ЖК «Все Свои»

Комплекс расположен на улице Колхозной в Центральном округе Краснодара. На территории предусмотрен многоуровневый и подземный паркинг, коммерческие помещения. Во дворе жилого комплекса будут обустроены зоны отдыха и плейхаб для детей разных возрастов.

В комплексе есть студии площадью 31 кв.метр, двухкомнатные квартиры площадью 48 кв. метров, трех- и четырехкомнатные квартиры с панорамными видами на три стороны.



На каждом этаже в ЖК «Все свои» от трех до пяти квартир и по три лифта — два пассажирских и один грузовой. Последний используется для перемещения тяжелых и габаритных грузов, а каждый пассажирский лифт вмещает пять человек.

Из окон квартир 8-го литера видно Чистяковскую рощу. На территории комплекса строится муниципальная школа и детский сад. Дорога до школы от литера составляет две минуты.

На квартиры в 8-м литере в ЖК «Все Свои» действует субсидированная ставка по ипотеке от банка ДОМ.РФ. До конца строительства жилого комплекса (3-й квартал 2024 года) ставка по ипотеке составит 2,9% годовых. Подробнее о программе читайте по ссылке.