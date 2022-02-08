В Краснодаре акцию сдачи крови приурочили ко Дню онкобольных детей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 февраля в Краснодаре проведут донорскую акцию

В понедельник 14 февраля в Краснодаре пройдет акция сдачи крови. Ее приурочили к Международному дню онкобольных детей — 15 февраля. Сдать кровь предлагают в 8 утра на краснодарской станции переливания крови (Димитрова, 166). 

Об акции сообщили в Едином координационном центре взаимопомощи в период пандемии. Донорам нужно записаться в личных сообщениях Центра — указать свои имя, возраст и номер телефона.

Достойный уход:

Доноров угостят булочкой от партнера акции и соком.

Перед сдачей крови следует изучить перечень противопоказаний и рекомендации для донора. Так, кровь не смогут принять у людей с гепатитами B и C, ВИЧ-инфицированных, с перенесенными операциями и некоторыми хроническими заболеваниями. Временный отвод получат те, кто недавно привился от коронавируса (должно пройти 30 дней), принимал антибиотики (14 дней), делал татуировку или пирсинг (120 дней) и т. д.

Если противопоказаний нет, можно следовать рекомендациям и готовиться к сдаче крови: несколько дней не принимать алкоголь и определенные лекарства, перед акцией выспаться и хорошо позавтракать. Полные требования к питанию донора также указаны на сайте.

Лечение безопасно, но в лечении отказано:

Сдать кровь можно и в другие дни: станция работает по будням с 8:00 до 12:00, но из-за коронавируса доноров просят предварительно записываться по телефону регистратуры 8-861-233-72-11

Напомним, в начале пандемии на Кубани резко снизилось количество желающих сдавать кровь.

Дети Здоровье Медицина

Новости

Мэрия Краснодара вновь судится с городскими маршрутчиками. Чем это может грозить городу
В Краснодаре акцию сдачи крови приурочили ко Дню онкобольных детей
Из Краснодара начали летать самолеты в Абу-Даби
На причале Таманского терминала произошел пожар
В Краснодарском доме книги закрывается последний книжный магазин
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за осадков, подъема уровня воды и схода лавин

Лента новостей

Чайка, которая ещё в полёте
Сегодня, 14:16
Чайка, которая ещё в полёте
Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке
Облачные водопады и горные призраки. Как работают метеорологи в горах Сочи
Сегодня, 09:00 Партнерский
Облачные водопады и горные призраки. Как работают метеорологи в горах Сочи
Трамваи по улице Московской в Краснодаре планируют запустить 31 марта
Вчера, 21:53
Трамваи по улице Московской в Краснодаре планируют запустить 31 марта

Реклама на сайте