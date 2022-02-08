В Краснодаре акцию сдачи крови приурочили ко Дню онкобольных детей

14 февраля в Краснодаре проведут донорскую акцию

В понедельник 14 февраля в Краснодаре пройдет акция сдачи крови. Ее приурочили к Международному дню онкобольных детей — 15 февраля. Сдать кровь предлагают в 8 утра на краснодарской станции переливания крови (Димитрова, 166). Об акции сообщили в Едином координационном центре взаимопомощи в период пандемии. Донорам нужно записаться в личных сообщениях Центра — указать свои имя, возраст и номер телефона.

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Доноров угостят булочкой от партнера акции и соком. Перед сдачей крови следует изучить перечень противопоказаний и рекомендации для донора. Так, кровь не смогут принять у людей с гепатитами B и C, ВИЧ-инфицированных, с перенесенными операциями и некоторыми хроническими заболеваниями. Временный отвод получат те, кто недавно привился от коронавируса (должно пройти 30 дней), принимал антибиотики (14 дней), делал татуировку или пирсинг (120 дней) и т. д. Если противопоказаний нет, можно следовать рекомендациям и готовиться к сдаче крови: несколько дней не принимать алкоголь и определенные лекарства, перед акцией выспаться и хорошо позавтракать. Полные требования к питанию донора также указаны на сайте.

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