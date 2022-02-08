На улице Индустриальной в Краснодаре временно отключат светофор

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре на улице Индустриальной около ТРК «Сити Центр» на несколько дней отключат светофор

В Краснодаре по улице Индустриальной, 2 около ТРК «Сити Центр» с 11:00 8 февраля до 16:00 11 февраля не будет работать светофор. За это время специалисты заменят оборудование.

Для обеспечения безопасности и регулирования движения на участке будут дежурить сотрудники ДПС. Водителей и пешеходов просят учесть ситуацию при планировании маршрута и соблюдать правила ПДД.

Напомним, ранее в Краснодаре выключали светофоры на улице Бородинской, перекресте Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы и в районе Сормовской и Старокубанской. 

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