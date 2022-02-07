На Кубани застройщиков обяжут высаживать взрослые деревья у домов и тротуаров

Кубанские чиновники собираются ввести единые требования к застройщикам на всей территории края, в том числе к озеленению и проектированию дорог

7 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил за три месяца ввести единые градостроительные нормативы в регионе. Эти меры, по замыслу чиновников, помогут избежать дефицита социальных объектов в строящихся микрорайонах.

«При согласовании проектов планировки новых районов в муниципалитетах расчетная численность населения оказывалась ниже фактической на 25%. Так мы не ликвидируем дефицит мест в школах и детских садах. По документам все красиво, качественно и комфортно, а в реальности — нет», — цитирует губернатора пресс-служба региона.

По словам руководителя департамента по архитектуре и градостроительству края Ильи Позднякова, для застройщиков изменятся, в том числе, правила по озеленению территории вокруг многоквартирных домов.

«Изменения коснулись и улично-дорожной сети. Закреплены нормативы для расчета и расположения парковочных мест. Новые правила озеленения обязывают не просто сеять газоны, а высаживать взрослые деревья, в том числе и вдоль тротуаров», — сказал Поздняков.

Единые правила застройки будут действовать во всех населенных пунктах края.