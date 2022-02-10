Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 10 февраля

Кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится», реж. Рубен Фляйшер, 2022 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится», реж. Рубен Фляйшер, 2022 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 10 февраля

Приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится» (12+) рассказывает про бармена Нейтана Дрейка. Однажды он находит карту и со своим новым знакомым Виктором Салливаном отправляется на поиски величайшего сокровища мира, стоимость которого оценивается в 5 млрд долларов. Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Марк Уолберг.

В прокат выходит криминальный детектив «Смерть на Ниле» (16+), снятый по одноименному роману Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. После раскрытия убийства в «Восточном экспрессе» он отправляется в Египет, чтобы отвлечься от работы на роскошном круизном теплоходе «Карнак». Но отдохнуть не получится, потому что приходится вновь расследовать загадочное убийство.

Отечественная приключенческая комедия «Яйцо Фаберже» (12+) рассказывает о двух друзьях детства, которые однажды встречаются после долгой разлуки. Оба не смогли реализовать себя в жизни, один продает китайские сковородки, второй — районный гопник-алкоголик. Однажды им выпадает уникальный шанс изменить свои жизни, нужно только украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея.

Мелодрама «Первый встречный» (12+) повествует о поп-диве Кэт Вальдез. Она вот-вот выйдет замуж за Бастиана, миллионы людей в прямом эфире следят за каждым шагом влюбленных. Буквально за несколько минут до бракосочетания героиня узнает, что жених ей изменил. Неожиданно для себя она решает стать женой простого учителя математики, с которым случайно встречается взглядом на собственном концерте. Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон.

Франко-канадский мультфильм «Пламенное сердце» (6+) — о девочке Джорджии Нолан, которая мечтает стать пожарным, как ее папа. Однако в то время путь женщин в эту сферу был заказан. Неожиданно в городе начинают пропадать пожарные и гореть театры. Джорджия переодевается в парня и присоединяется к команде добровольцев, чтобы остановить преступников.

Музыкальный фильм «The Beatles: Get Back — Концерт на крыше» (12+) — о последнем публичном выступлении знаменитого британского коллектива 30 января 1969 года. В тот момент отношения между участниками уже были накалены до предела. Концерт заранее не анонсировался, музыканты долго не могли решить, какую площадку выбрать. В самый последний момент группа решила выступить прямо на крыше своей штаб-квартиры, а невольными зрителями стали люди, большинство из которых находились на обеденном перерыве.