В Краснодаре ввели в эксплуатацию ЖК, который строили девять лет

В минувшую пятницу мэрия Краснодара отчиталась о вводе в эксплуатацию жилого комплекса-долгостроя. Городской департамент архитектуры и градостроительства выдал акты, разрешающие использовать оба 16-этажных здания по адресу ул. Ярославская, 113, равно как и расположенные в них подземные парковки.

Строительство ЖК «Рич Хаус» началось еще в 2013 году. Однако вскоре все работы на объекте были приостановлены на неопределенное время, а против застройщика — ООО «Линдт» — даже завели уголовное дело.