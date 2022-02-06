В Краснодаре ввели в эксплуатацию ЖК, который строили девять лет
Краснодарский департамент архитектуры выдал акт ввода в эксплуатацию одного из главных городских долгостроев — ЖК «Рич Хаус»
В минувшую пятницу мэрия Краснодара отчиталась о вводе в эксплуатацию жилого комплекса-долгостроя. Городской департамент архитектуры и градостроительства выдал акты, разрешающие использовать оба 16-этажных здания по адресу ул. Ярославская, 113, равно как и расположенные в них подземные парковки.
Строительство ЖК «Рич Хаус» началось еще в 2013 году. Однако вскоре все работы на объекте были приостановлены на неопределенное время, а против застройщика — ООО «Линдт» — даже завели уголовное дело.
Читайте также:
В 2019 году мэрия Краснодара нашла для этого долгостроя нового инвестора — ООО «АльфаСтройКубань». Первоначально ЖК «Рич Хаус» планировали ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, но немного не успели с оформлением необходимой документации в суде.
Но хэппи-энд всё-таки настал. «Все работы [на объекте] завершены», написал мэр Краснодара Андрей Алексеенко на своей странице в Instagram. «В ближайшее время законные собственники 492 квартир смогут получить ключи и начать обустраиваться на новом месте».
Напомним, что не так давно Андрей Алексеенко пообещал разобраться со строительством ливневой канализации на улице Гудимы.