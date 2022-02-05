В Краснодаре открылась выставка «Коллекция в коллекции»
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 5 февраля открылась фондовая выставка «Коллекция в коллекции»
Она посвящена истории формирования фондов музея в 1920-1930 годы XX века. Представлено более 80 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Это работы Агостино Карраччи, Якоба де Витта, Барендаван дер Мера, Исаака Мушерона и других. Многие из картин и рисунков находились в частных собраниях звестных коллекционеров — Голицыных, Строгоновых, Шувалова, Рериха, Семенова-Тян-Шанского.
Выставка будет работать до 13 марта по адресу улица Красная, 13. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей. Возрастная категория 12+.
Сейчас в Краснодаре работают несколько выставок. В арт-пространстве «Сити-холл» открылась экспозиция современного искусства «То, что я знаю про себя». В художественном музее имени Коваленко доступна персональная выставка Александра Покровского «Оттепель».