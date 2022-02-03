В Комсомольском микрорайоне Краснодара появятся кинозалы, которые обещают открыть уже 10 лет

В ТРЦ «Новый горизонт» в Краснодаре откроют два кинозала. Их обещали сделать с 2011 года

Напомним, на улице Тюляева, 2 в Комсомольском микрорайоне Краснодара в 1980‑х годах построили кинотеатр. Здание долго не использовалось, потом его реконструировали и открыли в 2007 году. В 2011 году здание передали инвестору. Его решили снести и построить на его месте многофункциональный ТРЦ.

В новом торгово-развлекательном центре хотели открыть два кинозала на 300 мест и передать их в городскую собственность. Некоторые источники сообщали, что планировалось открыть шесть залов. Также там хотели сделать гостиницу, конференц-зал, детские игровые площадки, подземную автостоянку и зимний сад на крыше.

Новый ТРЦ построили, но кинозалы в нем так и не открыли. В мае 2021 года в пресс-службе мэрии Краснодара Юга.ру рассказали, что с 2015 года между инвестором и властями велись судебные разбирательства из-за передачи площадей в собственность муниципалитета. Но когда откроют кинотеатр, так и не ответили.