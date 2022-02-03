В Комсомольском микрорайоне Краснодара появятся кинозалы, которые обещают открыть уже 10 лет
В ТРЦ «Новый горизонт» в Краснодаре откроют два кинозала. Их обещали сделать с 2011 года
Напомним, на улице Тюляева, 2 в Комсомольском микрорайоне Краснодара в 1980‑х годах построили кинотеатр. Здание долго не использовалось, потом его реконструировали и открыли в 2007 году. В 2011 году здание передали инвестору. Его решили снести и построить на его месте многофункциональный ТРЦ.
В новом торгово-развлекательном центре хотели открыть два кинозала на 300 мест и передать их в городскую собственность. Некоторые источники сообщали, что планировалось открыть шесть залов. Также там хотели сделать гостиницу, конференц-зал, детские игровые площадки, подземную автостоянку и зимний сад на крыше.
Новый ТРЦ построили, но кинозалы в нем так и не открыли. В мае 2021 года в пресс-службе мэрии Краснодара Юга.ру рассказали, что с 2015 года между инвестором и властями велись судебные разбирательства из-за передачи площадей в собственность муниципалитета. Но когда откроют кинотеатр, так и не ответили.
3 февраля в пресс-службе сообщили, что в «Новом горизонте» в 2022 году появится современный досуговый центр. Там будет два кинозала, зал-трансформер для мероприятий, занятий хореографией и молодежная киношкола. Еще планируют открыть коворкинг и молодежные клубы дополнительного образования.
Для этих целей в муниципальную собственность передали помещения на четвертом и пятом этажах общей площадью 1599 кв. метров. Сейчас идет разработка техзадания, которую планируют завершить в марте. После этого начнут торги для выбора подрядчика, который проведет ремонт.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что площадку необходимо открыть до конца года:
«Эти помещения практически готовы. По сути, необходимо выполнить отделочные работы и запустить их в эксплуатацию. Современный досуговый центр очень нужен жителям Комсомольского. Важно, чтобы здесь функционировали не только кинозалы и залы для мероприятий, но и кружки дополнительного образования, которые смогут посещать дети и молодежь этой части города».