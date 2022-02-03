Жилой комплекс «Светлоград» отмечает день рождения

В феврале 2014 года СК «Семья» начала строительство первых литеров ЖК «Светлоград»

Комплекс расположился на площади 76 га на пересечении улиц Красных Партизан и Западный Обход. В проекте СК «Семья» предусмотрела не только жилые дома, но и школу с детским садом.

В 2022 году ЖК «Светлоград» насчитывает 29 сданных домов. Также на территории имеется аллея для прогулок и отдыха с деревьями, кустарниками, игровыми и спортивными комплексами.



«СК «Семья» начала реализовывать проекты в юго-западной части Краснодара, во многом сформировав ее современный облик. За что любят «Светлоград» сегодня? На наш взгляд, за его универсальность — мы создали полностью самодостаточный микрорайон со своей школой, садиком, коммерческой инфраструктурой и зонами отдыха. В нашем комплексе уже живут более 6 тыс. семей, многие работают или ведут свой бизнес рядом с домом, что дает импульс к развитию всего района», — отметил гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.