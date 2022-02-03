Жилой комплекс «Светлоград» отмечает день рождения
В феврале 2014 года СК «Семья» начала строительство первых литеров ЖК «Светлоград»
Комплекс расположился на площади 76 га на пересечении улиц Красных Партизан и Западный Обход. В проекте СК «Семья» предусмотрела не только жилые дома, но и школу с детским садом.
В 2022 году ЖК «Светлоград» насчитывает 29 сданных домов. Также на территории имеется аллея для прогулок и отдыха с деревьями, кустарниками, игровыми и спортивными комплексами.
«СК «Семья» начала реализовывать проекты в юго-западной части Краснодара, во многом сформировав ее современный облик. За что любят «Светлоград» сегодня? На наш взгляд, за его универсальность — мы создали полностью самодостаточный микрорайон со своей школой, садиком, коммерческой инфраструктурой и зонами отдыха. В нашем комплексе уже живут более 6 тыс. семей, многие работают или ведут свой бизнес рядом с домом, что дает импульс к развитию всего района», — отметил гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.
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Популярность комплекса обусловлена выбором квартир по конфигурации и площади: от студий до трехкомнатных. Купить квартиру можно на любой стадии готовности — начальной (литер 17), средней — (литер 15 и 16) или в уже сданном доме. В готовых и строящихся домах в честь праздника действуют специальные цены на 50 квартир. Каждые выходные с 5 февраля 2022 года в офисе ЖК «Светлоград» на ул. Красных Партизан, 1/3 покупателей ждет праздничная атмосфера и предложения на квартиры, действующие весь февраль.
Как сообщали ранее Юга.ру, СК «Семья» заняла третье место в Краснодарском крае по вводу жилья.