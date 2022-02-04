В Краснодаре открылась выставка современного искусства «То, что я знаю про себя»

Краснодарский край

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  • Фотография из проекта «Душа», Яна Васильева © Фотография предоставлена пресс-службой сети кинотеатров «Монитор»
    Фотография из проекта «Душа», Яна Васильева © Фотография предоставлена пресс-службой сети кинотеатров «Монитор»

В краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» 3 февраля открылась выставка современного искусства «То, что я знаю про себя»

Посетители увидят различные формы художественных практик — живопись, скульптуру, видеоарт, коллаж, фотографию, инсталляцию и моду. Представлено около 40 произведений краснодарских авторов, среди которых Игорь Михайленко, Стас Серов, Тенгиз Шамов, Яна Васильева, Валерий Пчелин, Ирина Седова, Ксюша Милославская, Юрий Самсонов, Дмитрий Прокопович. Каждая работа — личная история о детстве, страхе, любви, отношениях и многом другом.

Кроме того, в экспозицию вошли произведения двух художниц из Санкт-Петербурга — Вероники Рудьевой-Рязанцевой и Бины Мараччини. В Краснодаре они выставляются впервые.

Выставка работает до 30 марта ежедневно с 10:00 до 2:00. Вход свободный. Арт-пространство «Сити-холл» находится на территории кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» на втором этаже ТРК «Сити центр» на улице Индустриальной, 2.

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