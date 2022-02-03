На Кубани снова обнаружили почти 3 тыс. больных коронавирусом за сутки

В Краснодарском крае каждый день фиксируют ковидный рекорд. 3 февраля заболело 2 тыс. 879 человек

3 февраля коронавирус выявили у 2 тыс. 879 человек (прирост за день составил всего 3%). Среди них 1 тыс. 467 мужчин и 1 тыс. 412 женщин. 190 инфицированных — дети. Напомним, в прошлые сутки обнаружили 447 случаев среди детей — в 2,5 раза больше, чем сегодня. При этом 2 февраля было на 277 больше зараженных женщин (1 тыс. 689) и на 355 меньше зараженных мужчин (1 тыс. 112).

От коронавируса за сутки скончались 11 человек. В Краснодаре получили 1 тыс. 532 положительных теста на коронавирус (2 февраля — 1537). Остальные случаи распределились так: Новороссийск — 212;

Геленджик — 139;

Сочи — 138;

Ейский район — 84;

Тимашевский район — 81;

Брюховецкий район — 75;

Северский район — 47;

Кавказский район — 40;

Ленинградский район — 39;

Усть-Лабинский район — 34;

Армавир — 33;

Анапа, Лабинский район — 31;

Крымский район — 30;

Абинский район — 29;

Выселковский район — 28;

Гулькевичский район — 27;

Староминский район — 25;

Калининский район — 24;

Кущевский район — 17;

Мостовский район — 15;

Белоглинский, Славянский, Тихорецкий районы — 14;

Курганинский, Темрюкский районы — 13;

Белореченский, Павловский районы — 11;

Красноармейский, Новопокровский районы — 10;

Крыловский район — 8;

Горячий Ключ, Щербиновский район — 7;

Туапсинский, Динской районы — 6;

Кореновский, Отрадненский, Успенский районы — 5;

Апшеронский, Новокубанский районы — 3;

Каневской, Приморско-Ахтарский, Тбилисский районы — 1.

© Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat

© Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat

За сутки лаборатории края провели 24 тыс. 904 исследования (накануне показатель составил 18 тыс. 862 теста). Заболеваемость на 100 тыс. человек достигла показателя 2 тыс. 608. Напомним, многие жители Кубани с признаками заболевания не могут попасть на прием к врачу из-за нехватки персонала. Люди часами стоят в очередях на улице, чтобы сделать тест на Covid-19. Помогать медикам пригласили студентов.