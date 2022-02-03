На Кубани снова обнаружили почти 3 тыс. больных коронавирусом за сутки

Краснодарский край

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  • © Фото MrDm, freepik.com
    © Фото MrDm, freepik.com

В Краснодарском крае каждый день фиксируют ковидный рекорд. 3 февраля заболело 2 тыс. 879 человек

3 февраля коронавирус выявили у 2 тыс. 879 человек (прирост за день составил всего 3%). Среди них 1 тыс. 467 мужчин и 1 тыс. 412 женщин. 190 инфицированных — дети.

Напомним, в прошлые сутки обнаружили 447 случаев среди детей — в 2,5 раза больше, чем сегодня. При этом 2 февраля было на 277 больше зараженных женщин (1 тыс. 689) и на 355 меньше зараженных мужчин (1 тыс. 112).

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В Краснодаре получили 1 тыс. 532 положительных теста на коронавирус (2 февраля — 1537). Остальные случаи распределились так:

  • Новороссийск — 212;
  • Геленджик — 139;
  • Сочи — 138;
  • Ейский район — 84;
  • Тимашевский район — 81;
  • Брюховецкий район — 75;
  • Северский район — 47;
  • Кавказский район — 40;
  • Ленинградский район — 39;
  • Усть-Лабинский район — 34;
  • Армавир — 33;
  • Анапа, Лабинский район — 31;
  • Крымский район — 30;
  • Абинский район — 29;
  • Выселковский район — 28;
  • Гулькевичский район — 27;
  • Староминский район — 25;
  • Калининский район — 24;
  • Кущевский район — 17;
  • Мостовский район — 15;
  • Белоглинский, Славянский, Тихорецкий районы — 14;
  • Курганинский, Темрюкский районы — 13;
  • Белореченский, Павловский районы — 11;
  • Красноармейский, Новопокровский районы — 10;
  • Крыловский район — 8;
  • Горячий Ключ, Щербиновский район — 7;
  • Туапсинский, Динской районы — 6;
  • Кореновский, Отрадненский, Успенский районы — 5;
  • Апшеронский, Новокубанский районы — 3;
  • Каневской, Приморско-Ахтарский, Тбилисский районы — 1.
  • © Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat
    © Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat
  • © Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat
    © Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat

За сутки лаборатории края провели 24 тыс. 904 исследования (накануне показатель составил 18 тыс. 862 теста). Заболеваемость на 100 тыс. человек достигла показателя 2 тыс. 608.

Напомним, многие жители Кубани с признаками заболевания не могут попасть на прием к врачу из-за нехватки персонала. Люди часами стоят в очередях на улице, чтобы сделать тест на Covid-19. Помогать медикам пригласили студентов.

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Лечение на дому получают 27 тыс. 747 человек с подтвержденным диагнозом, в стационарах — 2 тыс. 823 человека. 112 пациентов в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ, еще восемь находятся на ЭКМО. За день выздоровели 553 человека (в последние дни этот показатель слегка переходил за сотню, 2 февраля выписали 136 человек).

Как писали Юга.ру, 27 января в Краснодарском крае впервые обнаружили больше тысячи случаев коронавируса за сутки, а 1 февраля первую тысячу зафиксировали уже в Краснодаре.

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