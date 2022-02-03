На Кубани снова обнаружили почти 3 тыс. больных коронавирусом за сутки
В Краснодарском крае каждый день фиксируют ковидный рекорд. 3 февраля заболело 2 тыс. 879 человек
3 февраля коронавирус выявили у 2 тыс. 879 человек (прирост за день составил всего 3%). Среди них 1 тыс. 467 мужчин и 1 тыс. 412 женщин. 190 инфицированных — дети.
Напомним, в прошлые сутки обнаружили 447 случаев среди детей — в 2,5 раза больше, чем сегодня. При этом 2 февраля было на 277 больше зараженных женщин (1 тыс. 689) и на 355 меньше зараженных мужчин (1 тыс. 112).
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От коронавируса за сутки скончались 11 человек.
В Краснодаре получили 1 тыс. 532 положительных теста на коронавирус (2 февраля — 1537). Остальные случаи распределились так:
- Новороссийск — 212;
- Геленджик — 139;
- Сочи — 138;
- Ейский район — 84;
- Тимашевский район — 81;
- Брюховецкий район — 75;
- Северский район — 47;
- Кавказский район — 40;
- Ленинградский район — 39;
- Усть-Лабинский район — 34;
- Армавир — 33;
- Анапа, Лабинский район — 31;
- Крымский район — 30;
- Абинский район — 29;
- Выселковский район — 28;
- Гулькевичский район — 27;
- Староминский район — 25;
- Калининский район — 24;
- Кущевский район — 17;
- Мостовский район — 15;
- Белоглинский, Славянский, Тихорецкий районы — 14;
- Курганинский, Темрюкский районы — 13;
- Белореченский, Павловский районы — 11;
- Красноармейский, Новопокровский районы — 10;
- Крыловский район — 8;
- Горячий Ключ, Щербиновский район — 7;
- Туапсинский, Динской районы — 6;
- Кореновский, Отрадненский, Успенский районы — 5;
- Апшеронский, Новокубанский районы — 3;
- Каневской, Приморско-Ахтарский, Тбилисский районы — 1.
За сутки лаборатории края провели 24 тыс. 904 исследования (накануне показатель составил 18 тыс. 862 теста). Заболеваемость на 100 тыс. человек достигла показателя 2 тыс. 608.
Напомним, многие жители Кубани с признаками заболевания не могут попасть на прием к врачу из-за нехватки персонала. Люди часами стоят в очередях на улице, чтобы сделать тест на Covid-19. Помогать медикам пригласили студентов.
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Лечение на дому получают 27 тыс. 747 человек с подтвержденным диагнозом, в стационарах — 2 тыс. 823 человека. 112 пациентов в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ, еще восемь находятся на ЭКМО. За день выздоровели 553 человека (в последние дни этот показатель слегка переходил за сотню, 2 февраля выписали 136 человек).
Как писали Юга.ру, 27 января в Краснодарском крае впервые обнаружили больше тысячи случаев коронавируса за сутки, а 1 февраля первую тысячу зафиксировали уже в Краснодаре.