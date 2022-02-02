Здоровье можно подарить. В Краснодаре и Сочи проходит акция в поддержку слабослышащих детей

Клиника «Екатерининская» совместно с благотворительным фондом «Анастасия» запустили акцию «Поможем услышать». Рассказываем, что это такое и как принять участие

Лечение и реабилитация детей с нарушениями слуха — одно из постоянных направлений работы благотворительного фонда «Анастасия». Дети с такими проблемами нуждаются в нескольких видах помощи: оплата операции, реабилитация и покупка слуховых аппаратов, без которых они не могут слышать и говорить. Кроме того, им нужны занятия с дефектологом и сурдологом. Часто причиной нарушения слуха является тугоухость. Это частичная или полная потеря слуха с одной или обеих сторон. Она может быть врожденной или приобретенной в результате заболеваний ушей или носоглотки. По статистике Минздрава РФ, на 100 новорожденных приходится один ребенок с нарушениями слуха. Также проблемы со слухом могут вызывать врожденные аномалии. Как рассказала генеральный директор фонда Анастасия Юрьева, наиболее часто обращаются за помощью для детей с диагнозами микротия и атрезия. При микротии отсутствует или не полностью развита ушная раковина, а при атрезии частично или полностью отсутствует слуховой проход. Вылечить эти заболевания можно хирургическим путем. Но это очень дорогостоящие операции — порядка 7 млн рублей на одно ухо . Их проводят за рубежом.

Фонд «Анастасия» работает и помогает детям с 2013 года. Он был основан в Краснодаре, сейчас его основное подразделение находится в Москве. Миссия фонда — отвечать общественному запросу на социальные преобразования, следуя семейным ценностям и традициям мировой филантропии.

Есть те, кто обращаются за помощью с реабилитацией. Обычно она обходится около 250 тыс. рублей за несколько недель . В реабилитации дети нуждаются системно на протяжении длительного времени. Также есть те, кто просит помочь с покупкой слуховых аппаратов. Стоимость одного высокотехнологичного протеза порядка 200 тыс. рублей . Не всегда родители могут справиться с лечением самостоятельно, поэтому, чтобы помочь услышать детям голоса родных, клиника «Екатерининская» совместно с благотворительным фондом «Анастасия» запустили проект «Поможем услышать». Принять участие в нем очень просто — нужно записаться на любой консультативный прием, процедуру или лечение в «Екатерининскую». От каждого приема по 15 рублей будет перечислено в фонд. Акция также распространяется на ПЦР-тесты. В проекте участвуют все филиалы клиники в Краснодаре и Сочи.

На пресс-конференции с журналистами руководство клиники рассказало, что все средства пойдут на помощь кубанским детям. Первые 10 тыс. пациентов клиники получат на память об участии в акции значок с его символом — белой нотой. Заместитель гендиректора «Екатерининской» Вадим Лаптев рассказал, что для клиники это новый формат благотворительности: «Есть диагнозы, лечение которых требует узкоспециализированного подхода. При нарушениях слуха важно не только во время получить сложное и дорогостоящее лечение, но и обеспечить ребенку реабилитацию. Фонд «Анастасия» проявил себя надежным помощником семей, где столкнулись с такими диагнозами и мы рады стать частью этой важной работы». По окончании проекта клиника расскажет, сколько удалось собрать средств и как их потратили.