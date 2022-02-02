На Кубани коронавирусом заболели почти 3 тысячи человек за сутки
В Краснодарском крае продолжается рост случаев коронавирусной инфекции, за сутки заболели 2 тыс. 801 человек
В Краснодарском крае за сутки ко 2 февраля официально подтвердили 2 тыс. 801 случай заражения коронавирусом. Рост к предыдущему дню составил почти 17%. В Краснодаре суточный прирост инфицированных составил 1 тыс. 537 человек, на втором месте находится Новороссийск (186 случаев), на третьем — Сочи (163 случая).
Читайте также:
Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям:
- Анапа — 90;
- Ленинградский район — 79;
- Геленджик — 63;
- Апшеронский район — 61;
- Кавказский район — 57;
- Калининский район — 37;
- Туапсинский район — 36;
- Темрюкский район — 32;
- Тбилисский и Тихорецкий районы — по 31;
- Усть-Лабинский район — 29;
- Динской район — 28;
- Крымский и Кущевский районы — по 27;
- Славянский район — 25;
- Армавир — 24;
- Красноармейский район — 22;
- Курганинский район — 21;
- Кореновский и Ейский районы — по 20;
- Отрадненский район — 17;
- Новопокровский район — 15;
- Северский район — 14;
- Мостовский и Гулькевичский районы — по 13;
- Горячий Ключ — 12;
- Белореченский район — 10;
- Приморско-Ахтарский район — 9;
- Крыловский район — 7;
- Лабинский, Новокубанский, Успенский и Щербиновский районы — по 6;
- Выселковский и Каневской районы —по 5;
- Павловский, Староминский и Абинский районы — по 3;
- Тимашевский район — 2 пациента.
За весь период пандемии в Краснодарском крае коронавирусом заболели, по официальным данным, 145 тыс. 383 человека. Скончались — 10 тыс. 78 человек.
В России, по официальной статистике, за сутки заразились 141 тыс. 883 человека.
Ране Юга.ру писали, что 1 февраля в Краснодарском крае на 23% увеличилось количество случаев коронавируса за сутки — до 2 тыс. 398 человек.