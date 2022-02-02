На Кубани коронавирусом заболели почти 3 тысячи человек за сутки

Краснодарский край

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  • © Фото MrDm, freepik.com
    © Фото MrDm, freepik.com

В Краснодарском крае продолжается рост случаев коронавирусной инфекции, за сутки заболели 2 тыс. 801 человек

В Краснодарском крае за сутки ко 2 февраля официально подтвердили 2 тыс. 801 случай заражения коронавирусом. Рост к предыдущему дню составил почти 17%. В Краснодаре суточный прирост инфицированных составил 1 тыс. 537 человек, на втором месте находится Новороссийск (186 случаев), на третьем — Сочи (163 случая).

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Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям:

  • Анапа — 90;
  • Ленинградский район — 79;
  • Геленджик — 63;
  • Апшеронский район — 61;
  • Кавказский район — 57;
  • Калининский район — 37;
  • Туапсинский район — 36;
  • Темрюкский район — 32;
  • Тбилисский и Тихорецкий районы — по 31;
  • Усть-Лабинский район — 29;
  • Динской район — 28;
  • Крымский и Кущевский районы — по 27;
  • Славянский район — 25;
  • Армавир — 24;
  • Красноармейский район — 22;
  • Курганинский район — 21;
  • Кореновский и Ейский районы — по 20;
  • Отрадненский район — 17;
  • Новопокровский район — 15;
  • Северский район — 14;
  • Мостовский и Гулькевичский районы — по 13;
  • Горячий Ключ — 12;
  • Белореченский район — 10;
  • Приморско-Ахтарский район — 9;
  • Крыловский район — 7;
  • Лабинский, Новокубанский, Успенский и Щербиновский районы — по 6;
  • Выселковский и Каневской районы —по 5;
  • Павловский, Староминский и Абинский районы — по 3;
  • Тимашевский район — 2 пациента.
  • © Инфографика yandex.ru
    © Инфографика yandex.ru
  • © Инфографика yandex.ru
    © Инфографика yandex.ru

За весь период пандемии в Краснодарском крае коронавирусом заболели, по официальным данным, 145 тыс. 383 человека. Скончались — 10 тыс. 78 человек.

В России, по официальной статистике, за сутки заразились 141 тыс. 883 человека.

Ране Юга.ру писали, что 1 февраля в Краснодарском крае на 23% увеличилось количество случаев коронавируса за сутки — до 2 тыс. 398 человек.

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