На Кубани коронавирусом заболели почти 3 тысячи человек за сутки

В Краснодарском крае продолжается рост случаев коронавирусной инфекции, за сутки заболели 2 тыс. 801 человек

В Краснодарском крае за сутки ко 2 февраля официально подтвердили 2 тыс. 801 случай заражения коронавирусом. Рост к предыдущему дню составил почти 17%. В Краснодаре суточный прирост инфицированных составил 1 тыс. 537 человек, на втором месте находится Новороссийск (186 случаев), на третьем — Сочи (163 случая).

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям: Анапа — 90;

Ленинградский район — 79;

Геленджик — 63;

Апшеронский район — 61;

Кавказский район — 57;

Калининский район — 37;

Туапсинский район — 36;

Темрюкский район — 32;

Тбилисский и Тихорецкий районы — по 31;

Усть-Лабинский район — 29;

Динской район — 28;

Крымский и Кущевский районы — по 27;

Славянский район — 25;

Армавир — 24;

Красноармейский район — 22;

Курганинский район — 21;

Кореновский и Ейский районы — по 20;

Отрадненский район — 17;

Новопокровский район — 15;

Северский район — 14;

Мостовский и Гулькевичский районы — по 13;

Горячий Ключ — 12;

Белореченский район — 10;

Приморско-Ахтарский район — 9;

Крыловский район — 7;

Лабинский, Новокубанский, Успенский и Щербиновский районы — по 6;

Выселковский и Каневской районы —по 5;

Павловский, Староминский и Абинский районы — по 3;

Тимашевский район — 2 пациента.

© Инфографика yandex.ru

© Инфографика yandex.ru

За весь период пандемии в Краснодарском крае коронавирусом заболели, по официальным данным, 145 тыс. 383 человека. Скончались — 10 тыс. 78 человек. В России, по официальной статистике, за сутки заразились 141 тыс. 883 человека.