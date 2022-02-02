В Краснодаре из-за аварии отключили 26 подстанций

Утром 2 февраля в Прикубанском округе произошла энергоавария, которая затронула жителей более чем восьми улиц

По данным городской ЕДДС, в Прикубанском округе Краснодара из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились 26 трансформаторных подстанций. Света нет на улицах Водоводной, Генеральной, Живилово, Лавриенко, Семеновской, Степной, Кореновской и Сургутской. Точное количество улиц и потребителей, попавших в зону отключения, не называется.