В Краснодаре открылась выставка художника Покровского «Оттепель»

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко
    © Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко

В художественном музее имени Коваленко 3 февраля открылась персональная выставка Александра Покровского «Оттепель»

Ретроспективная экспозиция включает более 50 картин, написанных с 1982 по 2021 годы. В основном это натюрморты, пейзажи и портреты. На выставке много работ, связанных с Италией и Индией, поскольку художник очень любит посещать эти страны. Произведения Александра Покровского находятся в Красноярском музее имени Сурикова, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 13 февраля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей. Без возрастных ограничений.

Как писали Юга.ру, 19 января в музея-заповедника имени Фелицына презентовали приложение «Артефакт» — мультимедийный гид по фондовым выставкам. Посетителям в режиме дополненной реальности доступны 40 экспонатов из постоянных экспозиций «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», «На рубежах государства Российского», «Природа и экология Кубани» и других, а также отдела музея-заповедника «Литературный музей Кубани».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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В Краснодаре открылась выставка художника Покровского «Оттепель»

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