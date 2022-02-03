Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 3 февраля
Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 3 февраля
На широкие экраны выходит фантастический боевик «Падение Луны» (12+) режиссера Роланда Эммериха («Послезавтра», «День независимости», «Звездные врата», «2012», «Штурм Белого дома», «Аноним») с Холли Берри в главной роли. Единственный естественный спутник Земли по неизвестной причине сходит с орбиты и движется к столкновению с планетой, провоцируя различные природные катаклизмы.
Отечественная комедия «День слепого Валентина» (16+) рассказывает несколько историй, случившихся в один самых романтичных праздников. Для героев он приготовил испытания различной степени тяжести. Справиться с ними им поможет только настоящая любовь.
Напомним, что в 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что регион победил валентинки и хэллоуинки. Что бы это ни значило.
В прокат выходит французская комедия «Фантазии для взрослых» (18+) с Моникой Беллуччи. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями и с целью укрепить отношения решают реализовать свои самые смелые сексуальные желания.
Отечественная комедия «Непослушник» (12+) рассказывает о блогере Диме, которые устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в церкви, где служит его друг детства. В среде верующих ролик провоцирует возмущение, на героя заводят дело. Желая избежать наказания, Дима сбегает и находит укрытие в монастыре.
На экраны выходит испанская драма Педро Альмодовара «Параллельные матери» (16+) с Пенелопой Крус и Росси де Пальмой в главных ролях. Дженис и Ана знакомятся в родильном отделении, они одиноки, а их беременности не были запланированы. Любимый мужчина Дженис не решается развестись с больной женой, а Ана — просто запутавшийся подросток. Случайная встреча безвозвратно изменит жизни женщин.
Фантастический хоррор «Паранормальные» (16+) о девятилетней Иде, семья которой переезжает в другой дом. Гуляя во дворе, ребенок знакомится с соседским мальчиком Бэном и девочкой Аишей. Все трое обнаруживают, что обладают сверхъестественными способностями, и начинают исследовать свои новые умения.
Герой канадского мультфильма «Гоу, Феликс» (6+) отправляется на загадочный Остров теней, чтобы найти отца, который поплыл туда в поисках сокровищ. Мальчика ждут масса приключений, встреча с волшебницей Морганой и новыми друзьями.
Как писали Юга.ру, в краснодарском центре современного искусства «Типография» 3 февраля стартует кинопрограмма «Кто-то кого-то полюбит». Она посвящена отношениям: с родителями, возлюбленными, родственниками — старшими и младшими. По словам пресс-службы ЦСИ, все фильмы будут показаны в Краснодаре впервые.
Также в краснодарском «Киномаксе» 3 февраля стартуют показы аллегорической драмы «Седьмая печать» 1957 года известного шведского режиссера Ингмара Бергмана. Демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами будет копия, отреставрированная Шведским институтом кино.