Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 3 февраля

Кадр из фильма «Падение Луны», реж. Роланд Эммерих, 2022 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Падение Луны», реж. Роланд Эммерих, 2022 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 3 февраля

На широкие экраны выходит фантастический боевик «Падение Луны» (12+) режиссера Роланда Эммериха («Послезавтра», «День независимости», «Звездные врата», «2012», «Штурм Белого дома», «Аноним») с Холли Берри в главной роли. Единственный естественный спутник Земли по неизвестной причине сходит с орбиты и движется к столкновению с планетой, провоцируя различные природные катаклизмы.

Отечественная комедия «День слепого Валентина» (16+) рассказывает несколько историй, случившихся в один самых романтичных праздников. Для героев он приготовил испытания различной степени тяжести. Справиться с ними им поможет только настоящая любовь. Напомним, что в 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что регион победил валентинки и хэллоуинки. Что бы это ни значило.

В прокат выходит французская комедия «Фантазии для взрослых» (18+) с Моникой Беллуччи. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями и с целью укрепить отношения решают реализовать свои самые смелые сексуальные желания.

Отечественная комедия «Непослушник» (12+) рассказывает о блогере Диме, которые устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в церкви, где служит его друг детства. В среде верующих ролик провоцирует возмущение, на героя заводят дело. Желая избежать наказания, Дима сбегает и находит укрытие в монастыре.

На экраны выходит испанская драма Педро Альмодовара «Параллельные матери» (16+) с Пенелопой Крус и Росси де Пальмой в главных ролях. Дженис и Ана знакомятся в родильном отделении, они одиноки, а их беременности не были запланированы. Любимый мужчина Дженис не решается развестись с больной женой, а Ана — просто запутавшийся подросток. Случайная встреча безвозвратно изменит жизни женщин.

Фантастический хоррор «Паранормальные» (16+) о девятилетней Иде, семья которой переезжает в другой дом. Гуляя во дворе, ребенок знакомится с соседским мальчиком Бэном и девочкой Аишей. Все трое обнаруживают, что обладают сверхъестественными способностями, и начинают исследовать свои новые умения.

Герой канадского мультфильма «Гоу, Феликс» (6+) отправляется на загадочный Остров теней, чтобы найти отца, который поплыл туда в поисках сокровищ. Мальчика ждут масса приключений, встреча с волшебницей Морганой и новыми друзьями.