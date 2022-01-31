«Ростелеком» в Северной Осетии создал инфраструктуру для «Правосудия»

Партнерский Северная Осетия

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  • © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»
    © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»

«Ростелеком» в Северной Осетии организовал подключение к инфраструктуре государственной автоматизированной системы «Правосудие»

Специалисты провайдера охватили защищенной цифровой инфраструктурой 35 участков мировых судей республики.

«Подключение всех судебных участков республики к государственной автоматизированной системе «Правосудие» предполагает переход на другой уровень судопроизводства. Это позволит автоматизировать и ускорить работу с документами. Одновременно появляется возможность повысить эффективность деятельности мировых судей, реализовать права граждан и юридических лиц на судебно-правовую информацию и упростить доступ к результатам судебной деятельности. А проведение судебных заседаний в формате видео-конференц-связи существенно сократит сроки рассмотрения дел», — отметила заместитель руководителя аппарата мировых судей Республики Северная Осетия Наталья Кцоева.

ГАС «Правосудие» — это территориально-распределенная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы судебного департамента при Верховном суде РФ. Она обеспечивает поддержку судопроизводства и предоставляет гражданам и юридическим лицам необходимую судебно-правовую информацию, а также результаты работы судебной системы.

«Благодаря «Ростелекому» передача данных надежно защищена криптографическими шлюзами российского производства. Немаловажно и обеспечение полной конфиденциальности контента, которую компания гарантирует. У нас уже есть опыт по подключению к системе «Правосудие». Теперь этот опыт масштабируется на все регионы в рамках федеральной программы», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Кирилл Битаров.

Как сообщали ранее Юга.ру, по итогам 2021 года «Ростелеком» возглавил ESG-рейтинг.

Инфраструктура Правосудие Ростелеком

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