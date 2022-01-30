В Краснодарском крае выявили 1500 заражений коронавирусом за сутки

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На Кубани вновь зафиксировали ковидный рекорд: 30 января коронавирус подтвердили у 1500 человек

Напомним, 27 января в Краснодарском крае впервые обнаружили более тысячи случаев коронавируса за сутки. 

30 января коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 тыс. 500 человек: 720 мужчин и 780 женщин. 149 заразившихся — дети. В России тоже вновь побили рекорд заболеваемости, диагноз поставили 121 тыс. 228 людям.

  • © Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat
    © Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat
  • © Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat
    © Инфографика с сайта https://yandex.ru/covid19/stat

В Краснодаре зафиксировали 541 заражение. В других муниципальных образованиях такая статистика:

  • Сочи — 131;
  • Новороссийск — 99;
  • Тимашевский район — 83;
  • Армавир — 67;
  • Брюховецкий район — 55;
  • Анапа — 46;
  • Ейский район — 32;
  • Ленинградский и Славянский районы — 27;
  • Выселковский район — 26;
  • Туапсинский район — 23;
  • Кавказский, Северский и Успенский районы — 21;
  • Приморско-Ахтарский район — 20;
  • Усть-Лабинский район — 19;
  • Отрадненский район — 17;
  • Апшеронский и Тихорецкий районы — 15;
  • Горячий Ключ и Абинский район — 14;
  • Староминский район — 13;
  • Геленджик, Кореновский и Красноармейский районы — 11;
  • Курганинский, Кущевский, Мостовский и Павловский районы — 10;
  • Белореченский, Гулькевичский, Динской и Каневской районы — 9;
  • Лабинский и Темрюкский районы — 8;
  • Белоглинский и Тбилисский район — 6;
  • Калининский и Крыловский районы — 4;
  • Щербиновский район — 3;
  • Крымский и Новокубанский районы — 2;
  • Новопокровский район — 1.

За сутки лаборатории края провели 21 тыс. 459 исследований.

Лечение на дому получает 34 тыс. 370 жителей региона, из них диагноз подтвердили у 18 тыс. 984 человек. В стационарах лечится 4 тыс. 153 пациента, среди них 2 тыс. 517 с подтвержденным Covid-19.

В краевом минздраве сообщили, что 103 пациента в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ, восемь находятся на ЭКМО. За сутки от ковида скончались четыре человека.

Здоровье Коронавирус

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