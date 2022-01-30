В Краснодарском крае выявили 1500 заражений коронавирусом за сутки

На Кубани вновь зафиксировали ковидный рекорд: 30 января коронавирус подтвердили у 1500 человек

30 января коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 тыс. 500 человек: 720 мужчин и 780 женщин. 149 заразившихся — дети. В России тоже вновь побили рекорд заболеваемости, диагноз поставили 121 тыс. 228 людям.

Напомним, 27 января в Краснодарском крае впервые обнаружили более тысячи случаев коронавируса за сутки.

В Краснодаре зафиксировали 541 заражение. В других муниципальных образованиях такая статистика:

Сочи — 131;

Новороссийск — 99;

Тимашевский район — 83;

Армавир — 67;

Брюховецкий район — 55;

Анапа — 46;

Ейский район — 32;

Ленинградский и Славянский районы — 27;

Выселковский район — 26;

Туапсинский район — 23;

Кавказский, Северский и Успенский районы — 21;

Приморско-Ахтарский район — 20;

Усть-Лабинский район — 19;

Отрадненский район — 17;

Апшеронский и Тихорецкий районы — 15;

Горячий Ключ и Абинский район — 14;

Староминский район — 13;

Геленджик, Кореновский и Красноармейский районы — 11;

Курганинский, Кущевский, Мостовский и Павловский районы — 10;

Белореченский, Гулькевичский, Динской и Каневской районы — 9;

Лабинский и Темрюкский районы — 8;

Белоглинский и Тбилисский район — 6;

Калининский и Крыловский районы — 4;

Щербиновский район — 3;

Крымский и Новокубанский районы — 2;

Новопокровский район — 1.

За сутки лаборатории края провели 21 тыс. 459 исследований.

Лечение на дому получает 34 тыс. 370 жителей региона, из них диагноз подтвердили у 18 тыс. 984 человек. В стационарах лечится 4 тыс. 153 пациента, среди них 2 тыс. 517 с подтвержденным Covid-19.

В краевом минздраве сообщили, что 103 пациента в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ, восемь находятся на ЭКМО. За сутки от ковида скончались четыре человека.