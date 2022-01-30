В Краснодарском крае выявили 1500 заражений коронавирусом за сутки
На Кубани вновь зафиксировали ковидный рекорд: 30 января коронавирус подтвердили у 1500 человек
Напомним, 27 января в Краснодарском крае впервые обнаружили более тысячи случаев коронавируса за сутки.
30 января коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 тыс. 500 человек: 720 мужчин и 780 женщин. 149 заразившихся — дети. В России тоже вновь побили рекорд заболеваемости, диагноз поставили 121 тыс. 228 людям.
В Краснодаре зафиксировали 541 заражение. В других муниципальных образованиях такая статистика:
- Сочи — 131;
- Новороссийск — 99;
- Тимашевский район — 83;
- Армавир — 67;
- Брюховецкий район — 55;
- Анапа — 46;
- Ейский район — 32;
- Ленинградский и Славянский районы — 27;
- Выселковский район — 26;
- Туапсинский район — 23;
- Кавказский, Северский и Успенский районы — 21;
- Приморско-Ахтарский район — 20;
- Усть-Лабинский район — 19;
- Отрадненский район — 17;
- Апшеронский и Тихорецкий районы — 15;
- Горячий Ключ и Абинский район — 14;
- Староминский район — 13;
- Геленджик, Кореновский и Красноармейский районы — 11;
- Курганинский, Кущевский, Мостовский и Павловский районы — 10;
- Белореченский, Гулькевичский, Динской и Каневской районы — 9;
- Лабинский и Темрюкский районы — 8;
- Белоглинский и Тбилисский район — 6;
- Калининский и Крыловский районы — 4;
- Щербиновский район — 3;
- Крымский и Новокубанский районы — 2;
- Новопокровский район — 1.
За сутки лаборатории края провели 21 тыс. 459 исследований.
Лечение на дому получает 34 тыс. 370 жителей региона, из них диагноз подтвердили у 18 тыс. 984 человек. В стационарах лечится 4 тыс. 153 пациента, среди них 2 тыс. 517 с подтвержденным Covid-19.
В краевом минздраве сообщили, что 103 пациента в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ, восемь находятся на ЭКМО. За сутки от ковида скончались четыре человека.
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