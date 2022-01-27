В Краснодаре запустили горячую линию для жалоб на сосульки, но дозвониться туда нелегко

Краснодарцам предложили сообщать о сосульках и наледи на крышах на горячую линию

Краснодарцам, которые заметят сосульки и наледь на крышах, предложили сообщать о них по номеру горячей линии Управления по жилищным вопросам 218-92-70 или по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 050.

Около 16 часов 27 января в пресс-службе мэрии рассказали, что в Управление поступило 11 таких обращений.

В администрации отметили, что убирать сосульки и наледь обязаны управляющие компании, ТСЖ И ЖСК.