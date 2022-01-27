В Краснодаре запустили горячую линию для жалоб на сосульки, но дозвониться туда нелегко

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Краснодарцам предложили сообщать о сосульках и наледи на крышах на горячую линию

Краснодарцам, которые заметят сосульки и наледь на крышах, предложили сообщать о них по номеру горячей линии Управления по жилищным вопросам 218-92-70 или по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 050.

Около 16 часов 27 января в пресс-службе мэрии рассказали, что в Управление поступило 11 таких обращений. 

В администрации отметили, что убирать сосульки и наледь обязаны управляющие компании, ТСЖ И ЖСК. 

  • Сосульки на Красноармейской, 14 © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Сосульки на Красноармейской, 14 © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Журналистка Юга.ру попробовала сообщить о сосульках, нависающих над тротуаром по адресу Красноармейская, 14. На горячей линии трубку не взяли, а в ЕДДС жалобу приняли, хоть и удивились, и пообещали передать в администрацию округа.

Напомним, в Краснодаре составили административные протоколы на 110 управляющих компаний за неубранный снег. Юга.ру показали, с какими трудностями сталкиваются пешеходы после сильного снегопада, и поговорили с дворниками об условиях работы в снежные дни. 

Краснодар Погода

Новости

В Краснодаре запустили горячую линию для жалоб на сосульки, но дозвониться туда нелегко
В аэропорту Краснодара 400 попугаев не прошли ветеринарный контроль, и их отправили в Киргизию
В Краснодаре собираются построить парк развлечений. Даты строительства не называются
В Туапсе бригада скорой помощи прошла полтора километра по снегу к 100-летней бабушке
В Новороссийске таксист высадил 15-летнюю девушку на трассе из-за пробки
Депутаты Краснодара согласовали пять новых назначений в мэрию

Лента новостей

Реклама на сайте